Тариф залога на тару может увеличиться

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BNS
среда, 15 марта 2017 г. 09:11
В прошлом году в Литве ввели систему залога за одноразовую тару. Компания Užstato sistemos administratorius, администрирующая систему, рассматривает возможность повышения тарифа залога как для производителей и импортеров, так и для покупателей, пишет Verslo žinios.
Kas keisis pradėjus veikti užstato sistemai?
© DELFI

"Бюджет надо сбалансировать, не должно быть убытков. Поэтому было решено в этом году провести независимый аудит тарифов для продавцов и на основе полученных результатов, установить новый тариф залога. Вместе с тем пересчитают и установят новые тарифы для производителей, сбалансирован финансовый результат системы залога", – сказал глава Užstato sistemos administratorius Гинтарас Варнас.

По его словам, система залога финансируется из двух источников – залога на невозвращенные упаковки и переработанного вторсырья, а в этом году планируются убытки системы на сумму 2,4 млн. евро.

BNS
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Тариф залога на тару может увеличиться (24)

Kas keisis pradėjus veikti užstato sistemai?
В прошлом году в Литве ввели систему залога за одноразовую тару. Компания Užstato sistemos administratorius, администрирующая систему, рассматривает возможность повышения тарифа залога как для производителей и импортеров, так и для покупателей, пишет Verslo žinios.

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