Тариф залога на тару может увеличиться

В прошлом году в Литве ввели систему залога за одноразовую тару. Компания Užstato sistemos administratorius, администрирующая систему, рассматривает возможность повышения тарифа залога как для производителей и импортеров, так и для покупателей, пишет Verslo žinios.

"Бюджет надо сбалансировать, не должно быть убытков. Поэтому было решено в этом году провести независимый аудит тарифов для продавцов и на основе полученных результатов, установить новый тариф залога. Вместе с тем пересчитают и установят новые тарифы для производителей, сбалансирован финансовый результат системы залога", – сказал глава Užstato sistemos administratorius Гинтарас Варнас.

По его словам, система залога финансируется из двух источников – залога на невозвращенные упаковки и переработанного вторсырья, а в этом году планируются убытки системы на сумму 2,4 млн. евро.