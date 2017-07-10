Swedbank и SEB предоставляют группе Scandagra Group кредит на 130 млн. евро

Одни из крупнейших в Литве банков - Swedbank и SEB предоставляют кредит на сумму 130 млн. евро одной из крупнейших в странах Балтии групп по торговле удобрениями и зерновыми Scandagra Group, которая собирается использовать заем на инвестиции и оборотные средства.

Финансовый директор Scandagra Group Витянис Шуклис говорит, что группа приняла решение перераспределить кредитный портфель и сконцентрировать финансирование деятельности в Литве.

"Предприятие приняло стратегическое решение перераспределить имеющийся кредитный портфель, сконцентрировать финансирование осуществляемой в странах Балтии деятельности в Литве и отдать предпочтение синдицированному кредиту двух банков", - сказал В. Шуклис для пресс-релиза.

Банк SEB предоставляет группе в кредит 48,5 млн. евро, а Swedbank - 81,5 млн. евро.

Группа контролирует предприятия по торговле удобрениями, семенами, средствами для защиты растений и зерновыми Scandagra в Литве, Латвии и Эстонии, латвийское транспортное предприятие Baltic Transshipment Center и предприятие по обработке зерна в Латвии Rezeknes Dzirnavnieks.