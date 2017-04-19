Сверхплановые доходы бюджета Литвы в этом году - 63,7 млн. евро

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BNS
среда, 19 апреля 2017 г. 18:01
В первом квартале этого года доходы государственного бюджета и бюджетов самоуправлений Литвы были на 3,4% (63,7 млн. евро) больше плана и составили 1,9 млрд. евро.
Eurai
© DELFI / Kiril Čachovskij

Доходы одного лишь госбюджета составили 1,5 млрд. евро - на 2,1% (31,2 млн. евро) больше, чем планировалось, сообщил Минфин.

Основная часть доходов в этом году получена от сборов НДС – 857,6 млн. евро или на 2,1% (17,8 млн. евро) больше плана. Акцизные сборы составили 343 млн. евро – на 3,1% больше, чем прогнозировалось.

Поступления от сборов налога на прибыль в этом году составили 112,7 млн. евро – на 3,3% меньше, чем планировалось. Поступления от сборов подоходного налога в госбюджет и бюджеты самоуправлений за первые три месяца составили 340,9 млн. евро - на 5,8% больше, чем прогнозировалось.

Утвержденный план доходов госбюджета на 2017 год (без средств ЕС) составляет 6,386 млрд. евро, со дотациями ЕС – 8,487 млрд. евро.

BNS
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