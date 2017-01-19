Суд: Совет по конкуренции должен заново дать оценку сделке Eesti Meedia

Литовский Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) должен будет заново дать оценку, разрешить ли владеющей литовским новостным порталом 15min.lt и порталами объявлений эстонской компании Eesti Meedia провести в жизнь завершенную в 2014 году сделку на рынке объявлений, постановил суд.

Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) в четверг частично удовлетворил жалобу Eesti Meedia и обязал СК провести дополнительную проверку этой сделки и принять на ее основании новое постановление.

"Не предприняв объективной оценки всех обстоятельств, СК допустил серьезное процедурное нарушение (...) Суд отмечает, что без обоснованного заключения о том, что до момента принятия постановления проблемы концентрации сохранялись, Eesti Meedia нельзя обязать восстановить прежнее положение или устранить установленные при изучении концентрации последствия", - сообщил суд. Его решение в течение месяца может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы.

СК в мае прошлого года отказалась разрешить сделку, в результате которой компания Eesti Meedia не напрямую приобрела 100% акций эстонской компании AllePAL, а также обязал ее в течение 3 месяцев восстановить прежнее положение или устранить возникшие в результате этой сделки ограничения конкуренции на литовском рынке классифицированных интернет-объявлений о недвижимости и транспортных средствах.

Как утверждает Eesti Meedia, чтобы уменьшить концентрацию, за 10 дней по принятия СК постановления она продала управляющую литовскими порталами объявлений компанию Vertikali Medija, которая администрирует портал объявлений об автомобилях Autogidas и портал объявлений о недвижимости Domo Plius. СК был поставлен в известность об этой сделке, но не дал ей оценки, мотивируя нехваткой времени.

По словам главы Eesti Meedia Свена Нутманна, компания с самого начала была уверена в законности своих действий.

"Нас неприятно удивило то, что СК вообще начал это расследование, на мой взгляд, одной из важнейших причин такого решения было оказываемое нашими конкурентами давление", - сказал С. Нутманн в комментарии для BNS.

Eesti Meedia в Литве принадлежaт интернет-платформы 15min.lt, scanpix. lt, skelbiu.lt, aruodas.lt, ntzemelapis.lt, cvbankas.lt, autoplius.lt, kainos.lt, она также предоставляет услуги сетевой рекламы.

Группе Eesti Meedia также принадлежит и новостное агентство стран Балтии BNS, а также компания мониторинга и исследований СМИ Mediaskopas.