Суд: переплату на сумму 1,3 млн. евро за российский газ не вернут

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BNS
вторник, 18 июля 2017 г. 16:57
Паневежской производственной компании Amilina“не удалось через суд вернуть переплату за российский газ на сумму 1,3 млн. евро. Миллионную переплату за газ "Газпрома" не удалось вернуть и производителю тепла Vilniaus energija.
© AFP/Scanpix

Литовский апелляционный суд 14 июля отклонил иск Amilinа и оставил в силе постановление Вильнюсского окружного суда, принятое в октябре прошлого года. Amilina хотела вернуть 1,254 млн. евро от государственной компании Lietuvos dujų tiekimas (LDT).

Апелляционный суд принял решение после того, как Верховный суд Литвы (ВСЛ) принял постановление по делу LDT и Vilniaus energijа - 5 июля ВСЛ постановил, что LDT не обязана возвращать Vilniaus energija переплату за газ в размере 15,2 млн. евро.

"ВСЛ констатировал, что компания Lietuvos dujos (сейчас LDT), получив скидку у "Газпрома" не была обязана возвращать истцу соответствующую часть суммы, полученной за газ, ничего противозаконного в ее действиях не было. Коллегия судей констатировала, что и в деле Amilina, Amilina не удалось доказать наличие противоправных действий", - сказано в постановлении суда.

Amilina также просила суд обратиться в Конституционный суд, но ЛАС эту
просьбу отклонил. "Газпром" в начале мая 2014 года примерно на 20 процентов снизил цену на газ для Lietuvos dujos (сейчас - Lietuvos dujų tiekimas), который поставлял с начала 2013 до конца 2015 г.

В соответствии с установленным правительством Литвы порядком, до второго полугодия этого года LDT вернула небытовым пользователям переплату на сумму 81,4 млн. евро.

BNS
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Бизнес

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