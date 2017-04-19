Суд отменил арест акций компании Arvi kalakutai

Суд отменил арест акций предприятия Arvi kalakutai - дочернего предприятия принадлежащей литовскому бизнесмену Видмантасу Кучинскасу группы Arvi.

На эти акции был наложен арест по просьбе российского коммерческого банка Alfa Bank, который стремится взыскать с Кучинскаса задолженность в размере 20 млн. евро.

Каунасский окружной суд 14 апреля удовлетворил прошение Arvi ir ko и отменил назначенные в конце марта меры временной защиты.

Постановление суда в 7-дневный срок может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы. Представляющий интересы Alfa Bank адвокат адвокатской конторы Sorainen Лауринас Лукошюнас заверил, что судебное решение будет обжаловано.

Alfa Bank требует от Кучинскаса погасить задолженность в размере 20 млн евро. Банк также оспаривает его сделку по передаче акций холдинга Vyrja группы Arvi своему сыну Юстасу Кучинскасу.

Апелляционный суд Литвы в начале февраля наложил арест на активы В.Кучинскаса в размере 14 млн. евро.

Сам бизнесмен обвиняет Alfa-Bank в нежелании вести переговоры относительно задолженности в 12 млн евро, в связи с чем пришлось остановить работу заводу удобрений Arvi NPK в Калининградской области. Споры между сторонами возникли из-за того, что банк в 2012-2014 гг. выделил Arvi NPK кредит в 17 млн. евро.