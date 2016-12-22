Суд: "Газпром" обязан заплатить Литве штраф в 36 млн. евро

Штраф два года назад был назначен за то, что концерн не согласился подписать с компанией Lietuvos energijos gamyba (LEG, тогда - Lietuvos energija) сделку по обмену газом.

В четверг Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) оставил в силе решение Совета по конкуренции, которым в октябре 2014 года был назначен крупнейший в истории Литвы штраф.

Совет по конкуренции (СК) в июне 2014 года признал, что отказывая LEG в соглашении по обмену газом в 2013-2015 годах, "Газпром" препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданное СК в 2004 году.

Тогда сообщалось, что сделка LEG с одной и западно-европейских компаний позволила бы снизить затраты на приобретаемый компанией газ, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей.

В начале 2012 года тогдашняя Lietuvos energija нашла возможность купить газ на более выгодных условиях в Западной Европе и обратилась к предприятию " Газпром Экспорт" с просьбой разрешить ей произвести обмен газом: часть газа, который "ГазпромЭкспорт" поставлял в Польшу через Белоруссию, была бы направлена в Литву, а образовавшийся недостаток газпромовского газа в Польше был бы покрыт из приобретенного компанией Lietuvos energija объема газа, который был бы передан российскому концерну.

" Газпром" пытался доказать в суде, что Совет по конкуренции неверно истолковал условие предоставленного ему в 2004 году разрешения приобрести часть акций Lietuvos dujos.