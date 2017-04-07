Суд арестовал средства и счета Баранаускаса и Антонова в швейцарских банках

В пятницу Вильнюсский окружной суд удовлетворил просьбу администратора банкротства Snoras о применении временных мер защиты в отношении Р.Баранаускаса и В.Антонова, сообщил суд.

Он постановил арестовать средства Р. Баранаускаса почти на 70 млн. евро и средства В. Антонова более чем на 338 млн. евро, и еще более 92 млн. евро их общих средств. Было решено арестовать и счета двух бывших владельцев Snoras в швейцарских банках.

Администратор банкротства Snoras Гинтарас Адомонис сообщил BNS , что сможет комментировать ситуацию на следующей неделе.

Суд утверждает, что просьба была подана, чтобы рассмотреть возбужденное Г. Адомонисом дело против Р. Баранаускаса и В. Антонова, в котором банк пытается присудить с них более 500 млн. евро.

В позапрошлом году британские суды решили выдать Литве проживавших тогда в Лондоне В. Антонова и другого бывшего акционера Snoras Раймондаса Баранаускаса, однако они исчезли из Великобритании и сейчас скрываются в России.

Деятельность банка Snoras была остановлена 16 ноября 2011 года, а дело о банкротстве банка возбуждено 7 декабря того же года.