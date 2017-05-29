Страховщики не скрывают — цены на обязательное страхование будут расти

У страховщиков нет хороших новостей для водителей — времена, когда литовцы за страховку платили меньше всего в Европе уже в прошлом. Да и оптимистических прогнозов пока нет — как утверждается, цены на страховку будут расти.

Страховщики называют несколько причин, почему за страховой полис приходится платить все больше. Причина тому - растущее число дорожно-транспортных происшествий, увеличивающаяся сумма компенсации за ущерб, понесенный в результате аварии, а также инфляция.

Обязательное страхование убыточно

Директор департамента рисков страхования компании Lietuvos draudimas Юлюс Кондратас говорит, что, по сути, обязательное страхование гражданской ответственности не выгодно страховщикам.

«Обязательное страхование гражданской ответственности, не секрет, было и продолжает оставаться убыточным видом страхования, которое компенсируется страховщиками из других видов страховых взносов. По данным Нацбанка Литвы, за последние 10 лет рынок обязательного страхования понес около 100 миллионов евро убытков.

По данным статистики Lietuvos draudimas, цены на страхование гражданской ответственности в значительной степени росли из-за того, что в последние годы чаще приходилось возмещать ущерб. В течение 2016 года в ДТП попали в среднем 6 из 100 частных клиентов компании, это 10% больше, чем в предыдущем году. Растет и частота несчастных случаев среди перевозчиков: в 2016 году в аварии в среднем попадали 30 из 100 застрахованных грузовых автомобилей», - сказал в интервью DELFI Й.Кондротас.

По его оценкам, существуют три основные причины роста числа аварий: улучшение материального положения населения, относительно низкий уровень цен на топливо и ежегодно увеличивающееся на 3% число автомобилей на дорогах.

Не скрывают: хороших новостей нет

Директор Департамента страхования ERGO Insurance в Литве Томас Ненартавичюс перечисляет похожие причины, почему стоимость страхования растет.

Кроме того, специалист отмечает и высокий уровень мошенничества.

«Основные причины изменения платы за страхование автотранспортных средств: страховые компании фиксируют больше случаев, когда необходимо возмещение, кроме того, это рост цен на ремонт автомобилей и растущая инфляция. Это привело к значительному увеличению затрат на возмещение ущерба. Темпы подорожания страховых услуг связаны и с увеличением повреждений, вызванных авариями литовцев за рубежом. В дополнение ко всем этим причинам следует добавить и относительно высокий уровень мошенничества. Рост числа имитированных дорожно-транспортных происшествий также определяет корректировку цен на страхование автомобилей», - сказал Т. Ненартавичюс.

Утверждается, что стоимость страховки менялась индивидуально для каждого владельца автомобиля, но тенденция ясна - цены растут.