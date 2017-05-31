Столичных водителей и пассажиров транспорта ждут перемены

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ELTA
среда, 31 мая 2017 г. 15:42
С июля этого года пассажиры вильнюсского общественного транспорта получат возможность выбирать билеты для проезда новых типов - на 5 и 365 дней, а также появятся билеты комбинированного типа "Паркуйся и езжай".
© DELFI / Karolina Pansevič

Кроме того, на 7-12% снижают цены на долгосрочные билеты - на 90 дней и больше. Цены на популярнейшие билеты на 30 и 60 минут снизятся или изменятся незначительно - на 1 цент, цена на 30-дневный билет округляется с 28,96 до 29 евро (на все дни) и с 26,07 до 26 евро (на рабочие дни).

"С 1 июля билеты на 3 месяца и больше будут стоить меньше – к примеру, при покупке билета на 365 дней можно сэкономить 40 евро", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Одно из важнейших новшеств – комбинированный билет "Паркуйся и езжай". Его цена составит 2 евро, испробовать этот вариант можно будет этим летом, когда появится первая стоянка для машин.

"В следующем месяце у основных артерий планируют оборудовать три первые стоянки системы "Паркуй и езжай", где водители смогут оставлять свои автомобили и продолжить поездку на общественном транспорте.

Цель стоянок - побудить водителей отказаться от личных автомобилей в центральной части города, чтобы уменьшить заторы, уровень загрязнения,да и сами водители сэкономят - не придется платить за парковку в центре, которая стоит недешево", – сказала Гусаровене.

Новый 5-дневный билет для проезда в общественном транспорте обойдется в 12 евро. Немного подорожают билеты на 1, 3 и 10 дней, которые ориентированы в основном на приезжих - ими пользуются всего 1,6% пассажиров.

Другая важная инициатива – в Международный день без автомобиля водителям, предъявившим водительское удостоверение, предоставят возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

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