Статистика: сколько семей в Литве имеют дома компьютер?

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BNS
суббота, 19 августа 2017 г. 13:48
Персональные компьютеры дома в первом квартале этого года имели 73% домашних хозяйств, а доступ к интернету - 75%, т.е. соответственно на 1 и 2 проц. пункта больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщает Департамент статистики, опираясь на данные исследованию по использованию информтехнологий в домашних хозяйствах.
Kompiuteris
© Shutterstock

Почти все имеющие доступ к интернету домашние хозяйства пользуются широкополосной связью. 86% имеющих доступ к интернету домашних хозяйств пользуются широкополосной проводной или беспроводной фиксированной связью, 46% пользуются сетями мобильной связи.

62% домашних хозяйств, не имеющих дома доступа к интернету, указали, что интернет им не нужен. Другие причины, по каким люди не пользуются дома интернетом - отсутствие необходимых навыков, дороговизна оборудования, высокие тарифы на услуги, а также возможность пользоваться интернетом в других местах.

Данные об использовании информтехнологий в домашних хозяйствах получены путём опроса 74 тыс. человек в возрасте от 16 до 74 лет.

BNS
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Статистика: сколько семей в Литве имеют дома компьютер? (31)

Kompiuteris
Персональные компьютеры дома в первом квартале этого года имели 73% домашних хозяйств, а доступ к интернету - 75%, т.е. соответственно на 1 и 2 проц. пункта больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщает Департамент статистики, опираясь на данные исследованию по использованию информтехнологий в домашних хозяйствах.

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