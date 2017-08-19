Статистика: сколько семей в Литве имеют дома компьютер?

Персональные компьютеры дома в первом квартале этого года имели 73% домашних хозяйств, а доступ к интернету - 75%, т.е. соответственно на 1 и 2 проц. пункта больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщает Департамент статистики, опираясь на данные исследованию по использованию информтехнологий в домашних хозяйствах.

Почти все имеющие доступ к интернету домашние хозяйства пользуются широкополосной связью. 86% имеющих доступ к интернету домашних хозяйств пользуются широкополосной проводной или беспроводной фиксированной связью, 46% пользуются сетями мобильной связи.

62% домашних хозяйств, не имеющих дома доступа к интернету, указали, что интернет им не нужен. Другие причины, по каким люди не пользуются дома интернетом - отсутствие необходимых навыков, дороговизна оборудования, высокие тарифы на услуги, а также возможность пользоваться интернетом в других местах.

Данные об использовании информтехнологий в домашних хозяйствах получены путём опроса 74 тыс. человек в возрасте от 16 до 74 лет.