Статистика: цены на одежду в Литве выше, чем в Европеуслуги ресторанов подорожали на 20%

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ru.DELFI.lt
суббота, 5 августа 2017 г. 14:17
Несмотря на то, что цены на продукты питания в Литве ещё пока не догнали европейские, цены на одежду уже превысили средний показатель в ЕС, сообщает ЛРТ.
Parduotuvė
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

Как говорит руководитель отдела по ценам Департамента статистики Надежда Алеева, большинство цен на товары и услуги в Литве всё ещё отстают от среднего показателя по Европейскому Союзу.

Например, цены на продукты питания составляют около 80% от средней европейских, однако цены на одежду и обувь на 4% выше чем в среднем по Европе.

Как утверждает Алеева, однозначно нельзя говорить что теперь в евро за товары и услуги мы платим столько же, сколько раньше платили в литах. Впрочем она согласна с утверждением, что часть товаров и услуг подорожали после введения евро, однако не так значительно.

"Если сравнить июнь этого года с июнем 2014 года, то услуги подорожали на 13%, из них однозначно выделяются именно услуги первой необходимости, которыми чаще всего пользуются жители - парикмахерских, общественного питания. Хочу подчеркнуть, что из всех групп товаров и услуг больше всего за три года подорожали услуги гостиниц, кафе и ресторанов", - обращает внимание на рост цен Алеева.

Она отмечает, что за 3 года цены на эти услуги выросли на 20%. Кроме того, на 14% подорожали услуги отдыха и культуры. Другие товары и услуги подорожали на 11%, а алкогольные товары и табак - на 19%. Впрочем, с алкоголем и табаком, как акцентирует представитель Департамента статистики, решающую роль оказало повышение акцизов.

Как утверждает специалист, утверждение, что в Литве мы платим дороже за одежду и обувь, всё-таки верное:

"Если мы сравним с другими странами, то цены на одежду в Литве превышают среднеевропейские. Именно литовские цены, по сравнению со средним показателем, по ЕС, составляют 104%, то есть на 4% превышает средний показатель по Европейскому Союзу".

Несмотря на то, что цены на услуги гостиниц и ресторанов в последние три года росли заметнее всего, Алеева отмечает, что они пока ещё не достигли среднего показателя по ЕС.

"Уровень цен в ресторанах и гостиницах составляет 65% от среднего показателя по ЕС, он меньше чем в соседних странах: в Эстонии - 80%, в Латвии - почти 82%, в Польше 80%. Это означает, что уровень услуг ресторанов и гостиниц еще заметно отстает от среднего показателя по ЕС",- желает вывод работник Департамента статистика.

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