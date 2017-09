Как сообщил Минфин, присвоенные агентством стране долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинги (A- и A-2) остаются без изменения. Положительную перспективу агентство Standard & Poor’s присвоило, прогнозируя устойчивый и сбалансированный рост экономики Литвы в среднесрочный период. Ускорение роста экономики должно быть обусловлено переориентацией экспорта Литвы на сектора с более высокой добавленной стоимостью, ростом доходов, а также увеличением инвестиций фондов Евросоюза (ЕС). Standard & Poor’s последний раз улучшило перспективу кредитного рейтинга Литвы в октябре 2013 года.

