Как сообщил Минфин, присвоенные агентством стране долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинги (A- и A-2) остаются без изменения.
Положительную перспективу агентство Standard & Poor’s присвоило, прогнозируя устойчивый и сбалансированный рост экономики Литвы в среднесрочный период. Ускорение роста экономики должно быть обусловлено переориентацией экспорта Литвы на сектора с более высокой добавленной стоимостью, ростом доходов, а также увеличением инвестиций фондов Евросоюза (ЕС).
Standard & Poor’s последний раз улучшило перспективу кредитного рейтинга Литвы в октябре 2013 года.
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