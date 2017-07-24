Стало известно, кто платил самую высокую среднюю зарплату в июне

С начала этого года СОДРА публикует рейтинг среднего уровеня зарплат, которые платят компании и организации с числом работников более 3 человек. В июне лишь в одной фирме средняя зарплата превысила 10 000 евро.

Всего два месяца назад такая величина зарплаты была превышена в семи компаниях из ТОП-10.

Сотрудники отделения международной фармацевтической компании Lundbeck Lietuva в июне месяце заработали в среднем 20 200 евро (без вычета налогов). Эта компания имеет по всему миру порядка 5000 сотрудников. Она больше всего известна в связи с лекарствами от депрессии и шизофрении.

На втором месте по размеру зарплат находится не раз попадавшая в десятку лидеров компания информационных технологий Oracle East Central Europe Ltd. Средний размер зарплаты ее сотрудников в июне составил 9900 евро.

На третьем месте со средней зарплатой в 9800 евро следует отделение фармацевтической компании Fresenius Kabi Baltics. В компаниях Medtronic BV atstovybė и Lenovo Technology B.V. средняя зарплата была на похожем уровне - 8200 евро.

Десятку компаний с наиболее высокой средней зарплатой замыкают компании Energogrupė - 7800 евро, Šiaulių plento investicijų valdymas - 7600, Takeda - 7500, BGP Products - 6800 и Talka LT - 6600 евро.

По данным Департамента статистики, в первом квартале этого года средняя зарплата в Литве составила 817,6 евро.

По данным СОДРЫ, более 200 000 работников в месяц официально зарабатывают до 380 евро.