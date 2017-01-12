Спор flyLAL и Air Baltic просят рассмотреть в Европейском суде справедливости

BNS
четверг, 12 января 2017 г. 19:35
Суд справедливости Европейского Союза (ССЕС) просят дать ответ, может ли рассматриваться иск обанкротившейся авиакомпании flyLAL-Lithuanian Airlines (flyLAL) к латвийской авиакомпании Air Baltic и Рижскому аэропорту в литовских судах.
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

За разъяснениями в ССЕС обратился Апелляционный суд Литвы (АСЛ), приняв во внимание сложные процессуальные обстоятельства дела, сообщил суд. Обращение в ССЕС за толкованием права предпринято впервые в истории АСЛ.

После получения разъяснений ССЕС АСЛ примет решение, где должно рассматриваться дело -в Литве или в Латвии, сообщил суд.

flyLAL просит суд присудить ей компенсацию ущерба от вероятно незаконных действий Air Baltic и Рижского аэропорта - предполагаемого соглашения о более низких ценах, применявшихся в Рижском аэропорту.

По утверждению flyLAL, в результате применения хищнического ценообразования Air Baltic в Вильнюсском аэропорту она была вытеснена с рынка авиасообщения.

Вильнюсский окружной суд после почти семи лет тяжбы в январе прошлого года постановил, что авиакомпания Air Baltic должна заплатить 16,121 млн. евро в качестве компенсации за ущерб flyLAL.

Рижский аэропорт, который применял скидки для Air Baltic, суд освободил от ответственности.

В 2006 году антимонопольная служба Латвии признала, что скидки Рижского аэропорта искажают рынок и выгодны двум предприятиям - Air Baltic и ирландской авиакомпании Ryanair.

BNS
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Бизнес

Спор flyLAL и Air Baltic просят рассмотреть в Европейском суде справедливости

Спор flyLAL и Air Baltic просят рассмотреть в Европейском суде справедливости
Суд справедливости Европейского Союза (ССЕС) просят дать ответ, может ли рассматриваться иск обанкротившейся авиакомпании flyLAL-Lithuanian Airlines (flyLAL) к латвийской авиакомпании Air Baltic и Рижскому аэропорту в литовских судах.

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