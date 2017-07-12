Спикер Сейма: тариф НДС на отопление в Литве может составить 15%

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BNS
среда, 12 июля 2017 г. 14:19
Председатель Cейма Литвы и представитель правящих "аграриев" Викторас Пранцкетис заявил, что льготный тариф на отопление может достигать 15%.
Asta Lapinskienė, Viktoras Pranckietis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Мы уже говорили об этом около трех недель назад, что все же появляются возможности финансирования. Бюджетные сборы достаточно хорошие. Поскольку сейчас уже не планируется на прежнем уровне (9% - BNS), планируется, что он мог бы составить 15%, а не 21%, то это значит, что льгота будет", - заявил спикер в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, такой льготный тариф НДС может быть долгосрочной, а не временной льготой.

Поскольку социал-демократы не поддерживали реформу лесничеств "аграрии" во вторник заручились поддержкой консерваторов в этом вопросе, пообещав последним более низкий тариф НДС на отопление.

С июня тариф НДС на отопление является обычным и составляет 21%.

BNS
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