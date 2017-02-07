Специалисты сообщают о дальнейшем росте рынка недвижимости в Литве

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ELTA
вторник, 7 февраля 2017 г. 10:53
В январе 2017 г. в Литве было продано на 10,2% больше объектов недвижимости, чем в январе 2016 года.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

По предварительным данным центра реестра, несмотря на то, что по сравнению с концом 2016 года, на рынке был характерный этому периоду штиль, все же можно делать прогнозы относительно дальнейшего роста рынка.

В январе 2017 года было продано 8079 зданий, помещений и участков земли. Это на 23,1% меньше, чем в декабре 2016 года (тогда было продано 10 504 объектов), но на 10,2% больше чем в январе прошлого года (7331).

Подобные перемены наблюдаются и на рынке жилья. В январе в Литве было продано 3014 объектов - на 20,6% меньше, чем в декабре и на 11,1% больше, чем в январе 2016 года. В январе этого года было куплено на 12,9% больше квартир (2399) и на 5,5% больше домов (591). Большую часть этих объектов приобрели в пяти крупных городах Литвы, - 1693 домов, квартир и дачных домов; это 56,2% от общего числа проданных объектов.

По сравнению с концом 2016 года, замедлились продажи квартир в столице. В январе в Вильнюсе продали 805 жилых помещений - на 25% меньше, чем в декабре. Однако этот показатель все же на 9,7% лучше, чем показатель января 2016 г. Такие же тенденции наблюдаются в Каунасе и Клайпеде, в Шяуляй продажи не изменились,а в Паневежисе наблюдается небольшой спад.

На рынке земельных участков наблюдается сезонный спад. В январе 2017 года было продано 3908 участков, это на 24,9% меньше, чем в декабре 2016 и на 9,3% больше, чем в январе 2016 г.

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