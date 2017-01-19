Специалисты: пузырь на рынке недвижимости пока не формируется

Несмотря на то, что, согласно статистике, в прошлом году было продано рекордное количество квартир, специалисты считают, что пузырь на рынке недвижимости пока не формируется, пишет lrt.lt.

По словам специалистов, цены еще не достигли докризисного уровня. Кроме того, высокая активность на рынке недвижимости наблюдается только в столице, в регионах этого нет.

Эксперты Центробанка Литвы ранее говорили, что несмотря на рост цен на жилье, на рынке наблюдается все большая активность, темп роста кредитов постоянный.

Поэтому нет повода для беспокойства в связи с формированием пузыря.

Активность на рынке - это последствие невысокой процентной ставки.

Это специалисты считают одним из рисков.

Невысокая процентная ставка побуждает людей и бизнес брать деньги в кредит и инвестировать их в недвижимость, а это, по словам специалистов, может накалить рынок.

Однако риск появления пузыря снижают ужесточенные требования ответственного кредитования.