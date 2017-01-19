Специалисты: пузырь на рынке недвижимости пока не формируется

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ru.DELFI.lt
четверг, 19 января 2017 г. 08:17
Несмотря на то, что, согласно статистике, в прошлом году было продано рекордное количество квартир, специалисты считают, что пузырь на рынке недвижимости пока не формируется, пишет lrt.lt.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

По словам специалистов, цены еще не достигли докризисного уровня. Кроме того, высокая активность на рынке недвижимости наблюдается только в столице, в регионах этого нет.

Эксперты Центробанка Литвы ранее говорили, что несмотря на рост цен на жилье, на рынке наблюдается все большая активность, темп роста кредитов постоянный.

Поэтому нет повода для беспокойства в связи с формированием пузыря.

Активность на рынке - это последствие невысокой процентной ставки.

Это специалисты считают одним из рисков.

Невысокая процентная ставка побуждает людей и бизнес брать деньги в кредит и инвестировать их в недвижимость, а это, по словам специалистов, может накалить рынок.

Однако риск появления пузыря снижают ужесточенные требования ответственного кредитования.

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