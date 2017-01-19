Специалисты: пузырь на рынке недвижимости пока не формируется

По словам специалистов, цены еще не достигли докризисного уровня. Кроме того, высокая активность на рынке недвижимости наблюдается только в столице, в регионах этого нет.
Эксперты Центробанка Литвы ранее говорили, что несмотря на рост цен на жилье, на рынке наблюдается все большая активность, темп роста кредитов постоянный.
Поэтому нет повода для беспокойства в связи с формированием пузыря.
Активность на рынке - это последствие невысокой процентной ставки.
Это специалисты считают одним из рисков.
Невысокая процентная ставка побуждает людей и бизнес брать деньги в кредит и инвестировать их в недвижимость, а это, по словам специалистов, может накалить рынок.
Однако риск появления пузыря снижают ужесточенные требования ответственного кредитования.