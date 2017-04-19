Совет по конкуренции Литвы приступает к рассмотрению объединения Rimi и Iki

Совет по конкуренции (СК) Литвы приступает к рассмотрению заявления шведской компании ICA Gruppen, контролирующей в Литве розничную торговую сеть Rimi Lietuva и покупающей находящуюся в управлении компании Palink сеть Iki, с просьбой разрешить сделку.

СК сообщил, что Еврокомиссия передала ей просьбу об объединении.

Руководитель ICA Gruppen по внешним связям Ол Фернвалл сообщил BNS на минувшей неделе, что компания подала заявление в ЕК по приобретению Iki в начале февраля. По его словам, обращение в ЕК было обязательным в связи с масштабом сделки.

Участники рынка рассуждают, что до конца сделки часть магазинов Rimi или Iki может быть продана другим покупателям. Обычно при реализации подобных сделок СК обязывает стороны уступить часть бизнеса независимым участникам. Сходные обязательства ранее должны были взять на себя компания розничной торговли Maxima LT, производитель алкоголя Alita, польская страховая компания PZU, уступившие часть своего бизнеса третьим сторонам.

В конце прошлого года ICA Gruppen сообщила, что за 213 млн. евро покупает Palink, владеющую сетью супермаркетов Iki.