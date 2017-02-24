Совет Клайпедского порта одобрил максимальное расширение

Совет Клайпедского государственного морского порта одобрил максимальный вариант плана расширения порта, согласно которому порт будет расширяться не только в южной, но и в северной части.

Дирекция порта сообщила, что, по мнению заседавшего в пятницу совета, реализации стратегических планов и повышению его конкурентоспособности в наибольшей степени способствовало бы такое упомянутое выше расширение.

В целом рассматривались четыре варианта расширения. В первом было предложено увеличить потенциал порта, второй предусматривал дополнительное расширение порта в южной его части с помощью насыпей на территории Куршского залива, а третий - только путем формирования новой территории в Балтийском море, четвертый - максимальное расширение в северной и южной частях.

Сейчас Клайпедский порт готовит общий план и отчет стратегических оценок, в котором будет предусмотрена экспансия порта и оборудование внешнего порта. В свою очередь, клайпедские власти готовят общий план города.

В совет Клайпедского порта входят представители министерства коммуникаций и транспорта, дирекции порта, портовых компаний, ассоциаций, ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai, городской администрации, Клайпедского университета.