Совет ЕС одобрил либерализацию визового режима с Грузией

 (4)
Deutsche Welle
понедельник, 27 февраля 2017 г. 19:12
Европейский совет в понедельник, 27 февраля, одобрил положение о либерализации визового режима с Грузией. Еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос назвал это "историческим днем для Грузии и ее граждан".
© K.Šatūno nuotr.

"Сегодняшнее голосование — это признание огромных усилий, предпринятых властями Грузии и грузинского народа для осуществления далеко идущих и сложных реформ, — заявил еврокомиссар. — Эти реформы приблизят Грузию к европейским стандартам, способствуя сотрудничеству с Европейским Союзом, и позволят стране сделать еще один шаг на европейском пути".

Отмена виз с Евросоюзом позволит гражданам Грузии с биометрическими паспортами въезжать на территорию стран, входящих в Шенгенскую зону, на срок до 90 дней в течение полугода без визы. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС.

Подписание, опубликование, вступление в силу

2 февраля за введение безвизового режима для граждан Грузии проголосовал Европарламент. Теперь Совет ЕС и Европарламент должны подписать принятые правила. Постановление вступит в силу спустя 20 дней после опубликования в Официальном журнале Европейского Союза.

Одновременно в силу вступит новый механизм приостановления безвизового режима, бывший одним из условий для его принятия. Противники либерализации опасались, что отсутствием визового барьера могут воспользоваться члены грузинских бандитских группировок, и это повлечет за собой рост преступности в странах Евросоюза.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Совет ЕС одобрил либерализацию визового режима с Грузией (4)

Совет ЕС одобрил либерализацию визового режима с Грузией
Европейский совет в понедельник, 27 февраля, одобрил положение о либерализации визового режима с Грузией. Еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос назвал это "историческим днем для Грузии и ее граждан".

Евросоюз ужесточил санкции против Северной Кореи

Евросоюз ужесточил санкции против Северной Кореи
Новые ограничительные меры, принятые Советом ЕС против Пхеньяна, стали ответом на ядерные испытания, проводимые КНДР.

Удар по Авулису: прокуратура требует расторгнуть договор об аренде земли под стадионом "Жальгирис" (21)

Удар по Авулису: прокуратура требует расторгнуть договор об аренде земли под стадионом Жальгирис
Во время процедуры сдачи в аренду государственной земли, на которой стоял вильнюсский стадион "Жальгирис", были нарушены законы, поэтому договор об аренде должен быть расторгнут досрочно.

Eurostat: русский язык в латвийских школах учат меньше, чем в литовских и эстонских (35)

Eurostat: русский язык в латвийских школах учат меньше, чем в литовских и эстонских
Преподавание двух иностранных языков в европейских школах в 2016 году сократилось, свидетельствуют данные Eurostat. Русский язык при этом популярен только в странах Балтии и Болгарии.

В литовском небе Finnair обходит Air Baltic и "Аэрофлот" (5)

В литовском небе Finnair обходит Air Baltic и Аэрофлот
В прошлом году в литовском воздушном пространстве чаще других летали самолеты финской авиакомпании Finnair, латвийской Air Baltic, российского "Аэрофлота", немецкой Lufthansa.
Facebook друзья
Rambler's Top100