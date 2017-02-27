Совет ЕС одобрил либерализацию визового режима с Грузией

Европейский совет в понедельник, 27 февраля, одобрил положение о либерализации визового режима с Грузией. Еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос назвал это "историческим днем для Грузии и ее граждан".

"Сегодняшнее голосование — это признание огромных усилий, предпринятых властями Грузии и грузинского народа для осуществления далеко идущих и сложных реформ, — заявил еврокомиссар. — Эти реформы приблизят Грузию к европейским стандартам, способствуя сотрудничеству с Европейским Союзом, и позволят стране сделать еще один шаг на европейском пути".

Отмена виз с Евросоюзом позволит гражданам Грузии с биометрическими паспортами въезжать на территорию стран, входящих в Шенгенскую зону, на срок до 90 дней в течение полугода без визы. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС.

Подписание, опубликование, вступление в силу

2 февраля за введение безвизового режима для граждан Грузии проголосовал Европарламент. Теперь Совет ЕС и Европарламент должны подписать принятые правила. Постановление вступит в силу спустя 20 дней после опубликования в Официальном журнале Европейского Союза.

Одновременно в силу вступит новый механизм приостановления безвизового режима, бывший одним из условий для его принятия. Противники либерализации опасались, что отсутствием визового барьера могут воспользоваться члены грузинских бандитских группировок, и это повлечет за собой рост преступности в странах Евросоюза.