Сотрудник Минобороны получил замечание за ремонт вертолётов в России

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BNS
четверг, 20 апреля 2017 г. 12:49
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис вынес замечание высокопоставленному сотруднику министерства Артуру Плокшто за то, что тот в прошлом году одобрил проведение ремонта вертолётов в России.
Pasieniečių sraigtasparnis
© DELFI / Valdas Kopūstas

"Комиссия констатировала, что А.Плокшто по своей халатности не принял во внимание положение Закона о контроле стратегических товаров, тем самым не выполнил свои обязанности государственного служащего по соблюдению всех правовых актов Литвы и обеспечению их выполнения. За совершённый должностной проступок (невыполнение обязанностей государственного служащего либо ненадлежащее выполнение) ему назначено служебное наказание - замечание", - сообщила агентству BNS представитель министра Вита Раманаускайте.

А.Плокшто занимает пост директора Департамента вооружения и систем управления Минобороны.

В ноябре прошлого года он подписал письмо, в котором говорилось, что у Министерства обороны "нет информации, противоречащей выдаче лицензии" на ремонт вертолётов в России. Данный документ он подписал в качестве замещающего генерального директора департамента сотрудника.

Спустя несколько недель Министерство иностранных дел Литвы предупредило Минобороны, что выдача лицензии идёт вразрез с санкциями Европейского союза в отношении России, а также вопреки интересам внешней политики Литвы. Это письмо подписал Р.Кароблис, в то время исполнявший обязанности замминистра МИД. Ещё через несколько дней действие договора о ремонте вертолётов в России было остановлено.

Подписавший договор с предприятием Helisota тогдашний командующий ВВС полковник Аудронис Навицкас лишился должности. После проведения служебной проверки он был зачислен во временный резерв, но на прошлой неделе на основании разведывательной информации был смещён с должности.

А.Плокшто в 1992 - 2004 гг. был членом парламента. Сменил ряд партий - Союз поляков Литвы, Демократическую партию труда, Социал-демократическую партию. В системе Минобороны А.Плокшто работает с 2007 г.

BNS
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