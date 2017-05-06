Сократился импорт нефти через Бутинге

 (8)
BNS
суббота, 6 мая 2017 г. 10:45
Нефтетерминал в Бутинге, принадлежащий компании по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, за первые четыре месяца этого года перевалил 2,78 млн. тонн нефти - на 4% меньше, чем в январе-апреле прошлого года (2,9 млн. тонн).
Būtingės naftos terminalas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Только в апреле Бутингский терминал отгрузил 593,6 тыс. тонн нефти или на 0,9% меньше, чем в апреле прошлого года (598,7 тыс. тонн), но на 2,9% больше, чем в марте (577,1 тыс. тонн), сообщила BNS дирекция Клайпедского порта

В 2016 году терминал перевалил в общей сложности 9,31 млн. тонн нефти - на 7,3% больше, чем в 2015 году (8,68 млн. тонн).

Через Бутингский терминал Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для собственных нужд.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Падение мировых цен сократило прибыль литовского завода Lifosa (1)

Падение мировых цен сократило прибыль литовского завода Lifosa
Выручка контролируемого российским концерном "Еврохим" литовского завода фосфорных удобрений Lifosa в прошлом году составила 367,421 млн. евро - это на 11% меньше, чем в 2015 году, когда выручка составила 412,687 млн. евро.

Сократился импорт нефти через Бутинге (8)

Būtingės naftos terminalas
Нефтетерминал в Бутинге, принадлежащий компании по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, за первые четыре месяца этого года перевалил 2,78 млн. тонн нефти - на 4% меньше, чем в январе-апреле прошлого года (2,9 млн. тонн).

Латвийский туроператор Travel RSP не cможет работать в Литве (1)

Kroatija
Латвийский туроператор Travel RSP не имеет права действовать в Литве, потому что компания не внесена в список поставщиков таких услуг, заявил Государственный департамент туризма (ГДТ) Литвы.

Orlen Lietuva в прошлом году впервые в истории выплатила дивиденды (4)

Orlen Lietuva в прошлом году впервые в истории выплатила дивиденды
Контролируемая крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva в прошлом году впервые выплатила дивиденды на сумму 132,066 млн. евро.

Литовские железные дороги в этом году ожидают 20 поездов из Китая (20)

China's flag
Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в этом году ожидает до 20 поездов с разными грузами из Китая.
Facebook друзья
Rambler's Top100