Сократился импорт нефти через Бутинге

Только в апреле Бутингский терминал отгрузил 593,6 тыс. тонн нефти или на 0,9% меньше, чем в апреле прошлого года (598,7 тыс. тонн), но на 2,9% больше, чем в марте (577,1 тыс. тонн), сообщила BNS дирекция Клайпедского порта

В 2016 году терминал перевалил в общей сложности 9,31 млн. тонн нефти - на 7,3% больше, чем в 2015 году (8,68 млн. тонн).

Через Бутингский терминал Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для собственных нужд.