Сокращается разница в зарплатах вильнюсцев и каунасцев

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ru.DELFI.lt
четверг, 29 июня 2017 г. 11:08
Жители литовской столицы все еще могут похвастаться самыми высокими зарплатами, однако по темпам роста зарплат Каунас уже нагнал Вильнюс.
Vilnius ir Kaunas
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Несмотря на то, что зарплаты жителей Каунаса пока немного ниже, чем у жителей Вильнюса, по прогнозам специалистов, эта разница скоро начнет уменьшаться.

Утверждают, что рост зарплат каунасцев и жителей других городов обусловлен несколькими факторами – ростом зарубежных инвестиций и снижением числа жителей.

Старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что рост зарплат обусловлен и нехваткой работников.

"В Вильнюсе в последнем квартале зарплаты быстро росли, но это касается всех больших городов, где много рабочих мест и не хватает рабочей силы. Наверное, два последних года мы наблюдаем нехватку рабочей силы, особенно квалифицированных специалистов, что приводит к росту зарплат.

В первом квартале этого года рост зарплат в Вильнюсе составил больше 10%. Похожим рост был и в Каунасе. Вероятно, эта тенденция будет наблюдаться и в будущем, поскольку число рабочих мест растет, оно становится рекордным, а безработных становится все меньше. Это напряжение будет все больше увеличиваться. Мы видим эмиграцию, старение общества, это значит, что в крупных городах работников не хватает", - сказал Мачюлис.

Экономисты заметили, что средние зарплаты повышают компании иностранного капитала. Литовские вынуждены не отставать в этой конкурентной борьбе.

"Именно сейчас наблюдается больший поток зарубежных инвестиций в Каунас, это сказывается на росте зарплат. Очевидно, что местные компании вынуждены конкурировать с компаниями зарубежного капитала, поэтому зарплаты растут у всех", - сказал Мачюлис.

Мачюлис убежден, что в будущем по размеру зарплат Каунас может сравняться с Вильнюсом.

"Уже сейчас эта разница небольшая, если такие тенденции сохранятся, если будут больше инвестировать в Каунасе, Каунасском регионе, то по средней зарплате Каунас может полностью приблизиться к Вильнюсу.

В Вильнюсе работает больше работников общественного сектора, потенциал роста их зарплат ниже, чем в частном секторе. В долгосрочном периоде в Каунасе будет больше работников частного сектора, поэтому средняя зарплата приблизится к вильнюсской", - прогнозирует специалист.

Представитель Investuok Lietuvoje Живиле Казлаускене сказала, что в этом году о решении начать деятельность в Каунасе сообщили 5 компаний, которые в течение трех лет планируют создать 990 рабочих мест.

В Вильнюсе расширяться и обосноваться намерены 9 компаний, которые создадут 795 рабочих мест.

Специалист назвала причины, по которым Каунас привлекательнее Вильнюса - в Каунасе больше крупных участков с инфраструктурой для производственных предприятий. Кроме того, Вильнюс дороже Каунаса как место для производства.

"Однако все чаще инвесторы интересуются перспективой развития региона в индустриальном плане – Вильнюс чаще выступает как место для центров услуг, центров ИТ и других высоких технологий (биотехнологий, фотоники), а Каунас больше ориентирован на производство приборов, и компонентов (hardware)", - сказала Казлаускайте.

Важно и географическое местоположение Каунаса на карте Литвы.

"Это обусловлено логистическим превосходством, если инвестор ориентируется как на северные, так и на западные рынки", - заметила специалист.

Согласно официальной статистике, в первом квартале 2016 года средняя зарплата в Литве была 748 евро. В первом квартале текущего года она составила 817,6 евро.

В Каунасе в первом квартале 2016 года средняя зарплата была 741 евро, а этого – уже 816 евро.

В Вильнюсе средняя зарплата также увеличилась – с 848 до 934 евро.

Значит, в Каунасе зарплата увеличилась на 75, а в Вильнюсе на 86 евро. В процентном соотношении рост зарплат в Вильнюсе и Каунасе идентичен.

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