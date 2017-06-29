Сокращается разница в зарплатах вильнюсцев и каунасцев

Жители литовской столицы все еще могут похвастаться самыми высокими зарплатами, однако по темпам роста зарплат Каунас уже нагнал Вильнюс.

Несмотря на то, что зарплаты жителей Каунаса пока немного ниже, чем у жителей Вильнюса, по прогнозам специалистов, эта разница скоро начнет уменьшаться.

Утверждают, что рост зарплат каунасцев и жителей других городов обусловлен несколькими факторами – ростом зарубежных инвестиций и снижением числа жителей.

Старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что рост зарплат обусловлен и нехваткой работников.

"В Вильнюсе в последнем квартале зарплаты быстро росли, но это касается всех больших городов, где много рабочих мест и не хватает рабочей силы. Наверное, два последних года мы наблюдаем нехватку рабочей силы, особенно квалифицированных специалистов, что приводит к росту зарплат.

В первом квартале этого года рост зарплат в Вильнюсе составил больше 10%. Похожим рост был и в Каунасе. Вероятно, эта тенденция будет наблюдаться и в будущем, поскольку число рабочих мест растет, оно становится рекордным, а безработных становится все меньше. Это напряжение будет все больше увеличиваться. Мы видим эмиграцию, старение общества, это значит, что в крупных городах работников не хватает", - сказал Мачюлис.

Экономисты заметили, что средние зарплаты повышают компании иностранного капитала. Литовские вынуждены не отставать в этой конкурентной борьбе.

"Именно сейчас наблюдается больший поток зарубежных инвестиций в Каунас, это сказывается на росте зарплат. Очевидно, что местные компании вынуждены конкурировать с компаниями зарубежного капитала, поэтому зарплаты растут у всех", - сказал Мачюлис.

Мачюлис убежден, что в будущем по размеру зарплат Каунас может сравняться с Вильнюсом.

"Уже сейчас эта разница небольшая, если такие тенденции сохранятся, если будут больше инвестировать в Каунасе, Каунасском регионе, то по средней зарплате Каунас может полностью приблизиться к Вильнюсу.

В Вильнюсе работает больше работников общественного сектора, потенциал роста их зарплат ниже, чем в частном секторе. В долгосрочном периоде в Каунасе будет больше работников частного сектора, поэтому средняя зарплата приблизится к вильнюсской", - прогнозирует специалист.

Представитель Investuok Lietuvoje Живиле Казлаускене сказала, что в этом году о решении начать деятельность в Каунасе сообщили 5 компаний, которые в течение трех лет планируют создать 990 рабочих мест.

В Вильнюсе расширяться и обосноваться намерены 9 компаний, которые создадут 795 рабочих мест.

Специалист назвала причины, по которым Каунас привлекательнее Вильнюса - в Каунасе больше крупных участков с инфраструктурой для производственных предприятий. Кроме того, Вильнюс дороже Каунаса как место для производства.

"Однако все чаще инвесторы интересуются перспективой развития региона в индустриальном плане – Вильнюс чаще выступает как место для центров услуг, центров ИТ и других высоких технологий (биотехнологий, фотоники), а Каунас больше ориентирован на производство приборов, и компонентов (hardware)", - сказала Казлаускайте.

Важно и географическое местоположение Каунаса на карте Литвы.

"Это обусловлено логистическим превосходством, если инвестор ориентируется как на северные, так и на западные рынки", - заметила специалист.

Согласно официальной статистике, в первом квартале 2016 года средняя зарплата в Литве была 748 евро. В первом квартале текущего года она составила 817,6 евро.

В Каунасе в первом квартале 2016 года средняя зарплата была 741 евро, а этого – уже 816 евро.

В Вильнюсе средняя зарплата также увеличилась – с 848 до 934 евро.

Значит, в Каунасе зарплата увеличилась на 75, а в Вильнюсе на 86 евро. В процентном соотношении рост зарплат в Вильнюсе и Каунасе идентичен.