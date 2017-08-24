"Содра" проследила за ростом зарплат: кому повезло больше всего?

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ru.DELFI.lt
четверг, 24 августа 2017 г. 15:07
Во втором квартале 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, работающие жители Литвы "на бумаге" заработали на 200 млн. евро больше.
© Reuters/Scanpix

Такие данные представила старший советник главы "Содры" Юлита Варанаускене и указала, что за последний год доходы всех работников в среднем увеличились на 9%.

Якобы доходы людей с небольшими зарплатами росли быстрее, чему людей с большими доходами.

Зарплата больше чем на 5% увеличилась у 8 из 10 тех, кто в прошлом году получал минимум или меньше.

В случая с тем, у кого зарплата составляла больше трех средних зарплат (больше 2300 "на бумаге") только у 4 из 10-ти зарплата за год увеличилась на 5% и больше.

В общей сложности у 60% всех работников зарплаты увеличились на 5% и больше.

По оценке Варанаускене, люди с небольшими зарплатами утверждают, что не ощущают повышения доходов (особенно на фоне общего подорожания товаров и услуг) по нескольким причинам.

"Зарплаты этих людей все равно очень низкие, люди думают так - зарплата как была минимальной, такой и осталась. Наконец, в случае с теми людьми, которые доходы не декларируют, после изменения минималки реальные доходы у людей могли и не увеличиться".

Варанаускене заметила, что за год на 8900 человек снизилось число людей, которые получают меньше минимума, в конце июня 2017 г. таких людей было 147 000.

По подсчетам эксперта, за год число людей, получающих минимальную зарплату и зарплату меньше минимума, уменьшилось с 22% до 20%.

По словам Варанаускене, на рост зарплат повлияла конкуренция между работодателями за работников.

По подсчетам "Содры" чаще всего зарплаты увеличивались у представителей следующих профессий: пожарных-спасателей, воспитателей и нянь, неквалифицированных работников в сфере сельского хозяйства, уборщиц в офисах, горничных, прачек и гладильщиц (-ков), творческих работников и исполнителей (которые работают по трудовой), поваров, кухонных работников.

У представителей следующих профессий зарплаты могли снизиться: преподаватели, учителя и др. специалисты сферы обучения, бетонщиков, штукатуров, работников на производстве молочных товаров, закройщиков, страховых агентов, барменов, тренеров и др.

"Мы считаем, что на снижении зарплат строителей могло сказаться то, что люди искали способ снижения налогов на труд и работали, например, по бизнес удостоверениям или патентам", – сказала Варанаускене.

Она прогнозировала, что во второй половине года доходы жителей должны расти в таком же темпе, как и в начале года. Чаще зарплаты будут расти у людей с низкими зарплатами, поскольку такие зарплаты повышать легче.

По словам Варанаускене, "Содра" пока не располагает данными о зарплатах за июль. Поэтому пока неясно, какой части неквалифицированных работников увеличили зарплаты в соответствии с новыми требованиями Трудового кодекса.

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