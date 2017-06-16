Со следующей недели въезд на косу подорожает до 20 евро

С 20 июня въезд на Куршскую косу подорожает до 20 евро (сейчас - 5 евро).

Въезд на косу подорожал уже в прошлом году, правда 20 евро надо платить только в сезон - с 20 июня по 20 августа, в другое время въезд стоит 5 евро.

Вице-мэр Неринги Довидас Микялис сказал, что сбор увеличен, чтобы снизить потоки машин на курорте. "Чтобы уменьшить потоки машин на курорте, их количество. Не только на урбанизированных территориях, но и на других. Неринга не в силах обслужить такое количество. Такое количество машин парализует город, у нас нет такого количества мест для парковки, чтобы физических их вместить", – сказал он.

Микялис заверил, что отдыхающим предлагают новые способы приезда на курорт. "В прошлом году через залив появился водный маршрут Древерна-Юодкранте, в этом Русне–Нида. Всем уже известно, что появился маршрут "Литовской железной дороги" из Вильнюса. Вариантов стало больше", – сказал Микялис.

DELFI напоминает, что в конце мая из Вильнюса выехал первый поезд, предлагающий доставку на литовские курорты - Палангу и Ниду, в Кретинге и Клайпеде пассажиры пересаживаются на специальные автобусы, которые доставляют их на курорт. Из Вильнюса на взморье они везут пассажиров в пятницу и субботу, а вернуться можно в воскресенье.

На сайте "ЛЖД" сказано, что билет Вильнюс-Паланга стоит 20 евро (во втором классе), и чуть больше 23 евро (в первом классе), в Ниду - 21 евро (второй класс), почти 25 евро (первый класс).

Микялис заметил, что после повышения платы за въезд на косу бюджет мэрии не пополнился: "После повышения платы дополнительные средства не поступили. Трудно сказать, в чем причина, может, виной тому дождливая погода в прошлом году, нехарактерная для курорта".

Вице-мэр напомнил, что электромобили от сбора освобождены.