Смычка NordBalt уже исправна

На бирже электроэнергии Nord Pool сообщается, что неисправность была устранена в ночь с воскресенья на понедельник, хотя в воскресенье было сообщено, что окончание работ планируется в понедельник вечером.

Неполадка на смычке NordBalt возникла 2 июля, тогда планировалось ликвидировать неполадку за неделю до вечера воскресенья.

Из-за частых неполадок смычки в следующем году планируется заменить 116 муфт проложенного по суше кабеля. Точная дата ремонта пока не сообщается.

Стоящую 550 млн. евро 453-километровой длины кабельную линию между Швецией и Литвой шведская компания ABB проложила в конце 2015 года.