Смычка NordBalt уже исправна

Неполадка энергомоста со Швецией NordBalt ликвидирована - его ремонт завершен быстрее, чем планировалось.
На бирже электроэнергии Nord Pool сообщается, что неисправность была устранена в ночь с воскресенья на понедельник, хотя в воскресенье было сообщено, что окончание работ планируется в понедельник вечером.
Неполадка на смычке NordBalt возникла 2 июля, тогда планировалось ликвидировать неполадку за неделю до вечера воскресенья.
Из-за частых неполадок смычки в следующем году планируется заменить 116 муфт проложенного по суше кабеля. Точная дата ремонта пока не сообщается.
Стоящую 550 млн. евро 453-километровой длины кабельную линию между Швецией и Литвой шведская компания ABB проложила в конце 2015 года.