Смычка ЛЭП NordBalt вновь действует

 (16)
BNS
вторник, 1 августа 2017 г. 11:51
После длившегося больше недели ремонта морская смычка линий электропередачи (ЛЭП) Литвы со Швецией Nord Balt вновь функционирует. Как сообщила биржа электроэнергии NordPool, неисправности были устранены во вторник утром.
© Bendrovės nuotr.

Начавшая работу в начале 2016 года смычка NordBalt постоянно отключается. Из-за частных неисправностей планируется заменить 116 муфт кабеля, проходящего по суше. Точная дата ремонта пока не названа.

Стоявшую 550 млн. евро 453-километровой длины кабельную линию между Швецией и Литвой шведская компания ABB проложила в конце 2015 года.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Смычка ЛЭП NordBalt вновь действует (16)

Смычка ЛЭП NordBalt вновь действует
После длившегося больше недели ремонта морская смычка линий электропередачи (ЛЭП) Литвы со Швецией Nord Balt вновь функционирует. Как сообщила биржа электроэнергии NordPool, неисправности были устранены во вторник утром.

Переговоры с British Airways, EasyJet и AirBaltic пока не увенчались успехом

Kauno oro uostas priims 3 kartus daugiau keleivių
В последние годы компания-оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai безуспешно пыталась привлечь нового авиаперевозчика, который был летал в один из основных аэропортов Лондона - Гэтвик, сообщил глава компании Гедиминас Алмантас.

В Литве хотят сократить потребление сахара (51)

В Литве хотят сократить потребление сахара
Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения литовец Витянис Повилас Андрюкайтис приветствует усилия по сокращению потребления сахара в Литве. В связи с рассматриваемыми в Литве налоговыми мерами комиссар призывает согласовать эту инициативу с Польшей и другими Балтийскими странами.

В Литве продажи алкоголя сокращаются, но выводы делать рано (35)

В Литве продажи алкоголя сокращаются, но выводы делать рано
Данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Литвы свидетельствуют о том, что продажи алкоголя в стране, а возможно и его потребление сокращается.

ЕС изучает возможность замораживать счета в случае паники вкладчиков (11)

ЕС изучает возможность замораживать счета в случае паники вкладчиков
Страны ЕС изучают возможности ограничения массового снятия средств со счетов в банках, испытывающих проблемы (bank run), сообщает Reuters. По мнению критиков, эта идея может только усилить панику - люди будут снимать деньги со счетов на основании первых же слухов.
Facebook друзья