Стоявшую 550 млн. евро 453-километровой длины кабельную линию между Швецией и Литвой шведская компания ABB проложила в конце 2015 года.

Начавшая работу в начале 2016 года смычка NordBalt постоянно отключается. Из-за частных неисправностей планируется заменить 116 муфт кабеля, проходящего по суше. Точная дата ремонта пока не названа.

После длившегося больше недели ремонта морская смычка линий электропередачи (ЛЭП) Литвы со Швецией Nord Balt вновь функционирует. Как сообщила биржа электроэнергии NordPool, неисправности были устранены во вторник утром.

Смычка ЛЭП NordBalt вновь действует После длившегося больше недели ремонта морская смычка линий электропередачи (ЛЭП) Литвы со Швецией Nord Balt вновь функционирует. Как сообщила биржа электроэнергии NordPool, неисправности были устранены во вторник утром.

Переговоры с British Airways, EasyJet и AirBaltic пока не увенчались успехом В последние годы компания-оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai безуспешно пыталась привлечь нового авиаперевозчика, который был летал в один из основных аэропортов Лондона - Гэтвик, сообщил глава компании Гедиминас Алмантас.

В Литве хотят сократить потребление сахара Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения литовец Витянис Повилас Андрюкайтис приветствует усилия по сокращению потребления сахара в Литве. В связи с рассматриваемыми в Литве налоговыми мерами комиссар призывает согласовать эту инициативу с Польшей и другими Балтийскими странами.

В Литве продажи алкоголя сокращаются, но выводы делать рано Данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Литвы свидетельствуют о том, что продажи алкоголя в стране, а возможно и его потребление сокращается.