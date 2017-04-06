СМИ: повышение зарплат не уменьшит эмиграцию из Литвы

"Вопрос, на мой взгляд, ставится неправильно. Как будто есть мы, виноватые, и те другие, помазанники, которых мы должны вернуть и специально для них создать условия. Для меня это неприемлемо - давайте говорить не о возвращении эмигрантов, а о том, что делать, чтобы в Литве было хорошо жить. (...) Создаваемая в Литве добавленная стоимость на 30% ниже, чем создают предприятия подобного профиля в Германии. Немцы создают продукты, они владельцы продуктов. У нас нет продуктов, мы являемся лишь частью цепочки чьих-нибудь поставок. И пока это не изменится, мы будем отставать", - сказал глава предприятия по проектированию и производству электронных систем Rifas Айдас Шятикас.

Другие опрошенные газетой предприниматели говорили, что в Литве прежде всего нужно привести в порядок системы образования, налогообложения и уменьшить бюрократический аппарат, а зарплаты не могут резко повыситься для всех работающих и во всех секторах.