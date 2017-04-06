СМИ: повышение зарплат не уменьшит эмиграцию из Литвы

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BNS
четверг, 6 апреля 2017 г. 10:30
Политики в Литве говорят, что повышение зарплат может уменьшить эмиграцию из страны, а представители бизнеса полагают, что для начала лучше было бы привести в порядок системы образования, налогообложения и сократить бюрократический аппарат - после этого и эмиграция, возможо, начнет уменьшаться, пишет деловая газета Verslo zinios.
© Shutterstock

"Вопрос, на мой взгляд, ставится неправильно. Как будто есть мы, виноватые, и те другие, помазанники, которых мы должны вернуть и специально для них создать условия. Для меня это неприемлемо - давайте говорить не о возвращении эмигрантов, а о том, что делать, чтобы в Литве было хорошо жить. (...) Создаваемая в Литве добавленная стоимость на 30% ниже, чем создают предприятия подобного профиля в Германии. Немцы создают продукты, они владельцы продуктов. У нас нет продуктов, мы являемся лишь частью цепочки чьих-нибудь поставок. И пока это не изменится, мы будем отставать", - сказал глава предприятия по проектированию и производству электронных систем Rifas Айдас Шятикас.

Другие опрошенные газетой предприниматели говорили, что в Литве прежде всего нужно привести в порядок системы образования, налогообложения и уменьшить бюрократический аппарат, а зарплаты не могут резко повыситься для всех работающих и во всех секторах.

BNS
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Бизнес

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