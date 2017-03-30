СМИ: дело о "золитудской" трагедии в Риге отложено в долгий ящик

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rus.DELFI.lv
четверг, 30 марта 2017 г. 16:00
Пардаугавский суд Риги, который рассматривает дело о золитудской трагедии в Риге, отклонил просьбу защитников о выдаче копий всех документов, включенных в список вещественных и документальных доказательств, пишет газета Neatkarigа.
© RIA/Scanpix

На вопрос адвоката Александра Березина о том, рассмотрит ли суд также просьбу прокуратуры о проверке всех доказательств, прокурор Екатерина Кушакова ответила, что со стороны защитников это была не просьба, а мнение.

Уголовное дело состоит из 81 тома. Как сообщили прокуроры, на предыдущем заседании несколько адвокатов подали просьбу о получении копий всех документов, которые включены в список вещдоков и документов, и суд дал прокурорам возможность высказаться по этому поводу. Было указано, что вопрос об ознакомлении с этими материалами был поднят в самом начале рассмотрения дела, адвокатам была предоставлена информация о том, где эти материалы находятся, и обеспечен доступ к ним, причем на ознакомление было отведено больше года.

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Прокуроры указали также, что в соответствии с Уголовно-процессуальным законом суд в ходе рассмотрения дела должен проверить также доказательства в письменном виде, по просьбе защиты или обвинения может ознакомиться с вещественными доказательствами, однако специально проверять их нет необходимости, если одна из сторон не подала обоснованную просьбу.

Адвокат Елена Квятковская заявила, прокуроры допустили процессуальную ошибку, направив дело в суд. "Огромное количество важных для дела документов не было обобщено в тома, включено в постановление о передаче суду и выдано стороне защиты, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным законом, а просто сложено в картонные ящики и доставлено в суд", — пояснила она.

Сейчас прокуроры хотя использовать эти доказательства для обоснования обвинения, что, по мнению защиты, невозможно без проверки этих доказательств на заседании суда. "Это вчера в суде признали и сами прокуроры, но сегодня их мнение, очевидно, изменилось. Однако суд указал, что проверит эти доказательства по мотивированной просьбе сторон, и я допускаю, что такая просьба последует", — сказала адвокат.

Недавно суд по уголовному делу о золитудской трагедии приступил к проверке письменных доказательств. Однако выяснилось, что среди них имеется также ряд документов, переданных в суд без расшифровки содержания и без указаний на то, к какой части обвинения они относятся. Суд дал прокуратуре неделю на устранение этих недочетов.

21 ноября 2013 года в результате обрушения супермаркета Maxima в рижском района Золитуде погибли 54 человека. По уголовному делу о трагедии, которое является самым крупным в истории Латвии, предъявлены обвинения девяти лицам за нарушение правил строительства, невыполнение обязанностей государственного должностного лица, убийство по невнимательности и нарушение правил охраны труда.

Пострадавшими признаны 263 человека

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