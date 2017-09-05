Находящийся в Варшаве С.Сквернялис сказал, что договорился с польским премьером Беатой Шидло "незамедлительно в ближайшее время подписать политическое соглашение" о проекте, призванном снизить зависимость от России.
По его словам, призывы Латвии и Эстонии провести в жизнь синхронизацию посредством создания еще одной смычки неприемлемы, потому что могут затянуть проект и оставить страны Балтии в зависимости от контролируемого Москвой электроэнергетического кольца.
"Очень важна политическая поддержка Польшей синхронизации электросистемы Балтийских государств с континентальной Европой через Польшу. Мы не можем откладывать этот проект - это общий вопрос национальной и энергетической безопасности стран Балтии", - сказал С. Сквернялис на совместной пресс-конференции в Варшаве во вторник.
Латвийский премьер Марюс Кучинскис по-прежнему стоит на позиции, что для синхронизации обязательно наличие второй смычки.
"Мы поддерживаем синхронизацию с использованием двух линий, так как, согласно анализу центра исследований в плане расходов это было бы наилучшее решение", - сказал М.Кучинскис.
Премьер Эстонии, который тоже должен был участвовать во встрече, отменил свой визит в последнюю минуту. Эстония тоже призывает создать вторую смычку между Литвой и Польшей, а в качестве альтернативы предлагает синхронизацию с Северными странами.
Сторонники второго энергомоста говорят, что он повысит безопасность. По мнению обозревателей, Эстония также может надеяться, что более высокие мощности позволят ей легче экспортировать электроэнергию.
Польша, в свою очередь, может не поддержать идею второй смычки, чтобы обезопасить свой рынок, официальные лица в Варшаве также уверяют, что создание смычки будет сложным в техническом отношении.
Страны Балтии до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце постсоветской энергосистемы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и от российской электросети. Чтобы снизить зависимость от Москвы, Балтийские страны планируют подключиться к европейской электроэнергетической системе. Проект предполагается реализовать до 2025 года.
С.Сквернялис не исключает возможности, что Литва одна проведет синхронизацию через Польшу, если Латвия и Эстония не поддержат это решение.
"Если они видят другие альтернативы - через Скандинавию, которые намного дороже, более емкие во временном плане, то у нас нет никакого права рисковать, ждать того момента, когда страны БРЭЛЛ отключат нас", - сказал С. Сквернялис, комментируя позицию Латвии и Эстонии.
Балтийские страны на заседании Совета Евросоюза в июне должны были подписать меморандум о понимании относительно синхронизации электросетей, однако не сделали это из-за разногласий, сколько должно быть протянуто линий электропередачи в Польшу.
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