Сколько зарабатывают работники санаториев на литовском курорте?

В процветающем курорте Дпускининкай зарплаты работников санаториев и спа-центров значительно отстают от среднего показателя по стране.

Согласно данным «Содры», в Друскининкай в январе больше, чем в среднем по стране, заработали только сотрудники администрации городского самоуправления, а в большинстве санаториев и спа-центров работники получают гораздо более скромную заработную плату.

Согласно опубликованным данным «Содры», в январе этого года работникам администрации муниципалитета Друскининкай, работающим по трудовым договорам, была выплачена средняя зарплата размером в 900.53 евро (до уплаты налогов).

В принадлежащем самоуправлению аквапарке AQUA средняя заработная плата в январе составила 662,07 евро. Сам AQUA сообщает, что во втором квартале 2016 года руководители компании получили среднюю зарплату в размере 1728 евро, банщики-контролеры - 737 евро, горничные гостиницы - 672 евро, операторы игры в боулинг - 362 евро.

И только в гимназии Друскининкай Ryto в январе средняя заработная плата составила 686,06 евро, тем временем, работники в парке советских скульптур Grūtas (ЗАО Hesona) получили 497.42 евро.

Чуть больше смотрителей парка Grūtas заработали работники Snow Arena (ЗАО Stamita) - в среднем 570.13 евро (до уплаты налогов).

Больше всех из санаториев и спа-центров Друскининкай в январе получили сотрудники SPA Vilnius (ЗАО Raminora) - их средняя зарплата составила 826.19 евро. В среднем 751.74 евро заработали работники еще одного крупного санатория - Grand SPA Lietuva. Средняя начисленная зарплата в санатории Belorus в январе составила 739,41 евро.

Самая низкая заработная плата в январе был в санаториях Draugystė (554,64 евро) и Eglė (517.44 евро).

Согласно данным Департамента статистики, среднемесячная заработная плата в Литве "на бумаге" в третьем квартале 2016 года составила 783,3 евро.