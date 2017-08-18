Сколько студентам придется платить за жилье в столице

Август и сентябрь по традиции - это пик на рынке аренды жилья в городах, где есть вузы. После летних каникул в крупные города съезжаются студенты.

Общая черта этого периода – цены на аренду немного повышаются. DELFI представит краткий обзор цен на аренду в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй, где есть вузы. Однако в этом году в Литве значительно сократилось число студентов.

В этом году сократилось число студентов, поступавших в Литовский эдукологический университет (на 45%), университет им. М.Рёмериса (на 27%), Александраса Стульгинскиса (на 35%), Шяукяйский (19%) и Клайпедский университет (18%).

Больше студентов чем в прошлом году привлекла Военная академия им. генерала Йонаса Жемайтиса (21%), Вильнюсский университет (6,2%), Литовский медицинский университет (2,1%). В числе коллегий больше всего студентов привлекла Вильнюсская коллегия (13%) и Каунасская коллегия (4,1%).

В Вильнюсе высок спрос на квартиры для студентов, поскольку не хватает места в общежитиях.

"Насколько на рынке скажется сокращение числа студентов - неясно, поскольку в Литве нет отдельного сегмента, предназначенного для аренды жилья молодежи. Этим людям важно найти как можно более дешевое жилье", – сказал представитель компании Ober-Haus Марюс Чюлада. Он прогнозирует, что большого спада только из-за перемен в системе образования не будет. Снижение числа студентов компенсируется тем, что после сезона в столицу едут люди из провинции, увеличивается число иностранцев.

Чюлада сказал, студенты-иностранцы также снимают жилье, поскольку условия в наших общежитиях их не удовлетворяют.

"В большинстве стран мира общежития и дешевые маленькие гостиницы, предназначенные для студентов - это отдельная ниша. У нас инвесторы в эту сферу не идут, поскольку другие сферы приносят больше прибыли. Было всего несколько попыток", – сказал Чюлада. Кроме того, пока не хватает гостиниц, все больше владельцев жилья, особенно в центре, занимаются кратковременной арендой.

Чюлада назвал сумму, на которую рассчитывают студенты, чтобы за нее снять жилье – это 150 евро в месяц. Но в реальности за приличное жилье, включая коммунальную плату, придется заплатить 200 евро. Часто квартиру снимают несколько человек.

"Самые популярные районы - рядом с университетами, или те, через которые проходят удобные автобусные или троллейбусные маршруты", – указал он критерий выбора и заметил, что даже за удобное место студенты не склонны платить больше.

Эксперт советует молодым людям искать жилье вместе с родителями. Родителям проще вести переговоры с владельцами жилья. Когда владелец видит нескольких активных молодых людей, часто не соглашается сдавать им жилье. Человек старшего возраста - гарант безопасности.

Еще один совет – не платить деньги за неясную информацию. Осенью, когда растет число тех, кто ищет жилье, появляются разные "деятели", которые пытаются за несколько сотен евро продать списки контактов различных арендодателей, появляются и мошенники, обманывающие молодых неопытных людей.