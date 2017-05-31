Сколько придется доплачивать операторам связи: где дешевле

ru.DELFI.lt
среда, 31 мая 2017 г. 16:49
Новые цены на услуги связи вступят в силу с 15 июня 2017 года, это актуально для всех, кто ездит за границу и там пользуется литовским телефоном.
© Shutterstock nuotr.

Все операторы мобильной связи утвердили новые цены, которые вступят в силу с середины июня.

Tele2 объявила, что дополнительная плата за использование мобильных телефонов в ЕС и странах Европейской экономической зоны снизится, и сейчас если вы в Польше используется 1 Гб, то заплатите 61,95 евро, а с середины июня - 2,97 евро.

Доплата для клиентов Telia снизится с 0,06 евро/Мб до 0,005 евро/Мб, значит в большинстве стран 1 Гб будет стоить не 60, а 5,12 евро.

Цена такой услуги для клиентов Bitė, которые выбрали "цветные" планы, в большинстве стран ЕС снизится до 6,55 евро за Гб.

У остальных клиентов есть три возможности:
1) выбрать "цветной" план.
2) выбрать специальные пакеты для путешественников "Европа".
3) выбрать местную ценовую политику - плату за минуту, смс, Мб.
В противном случае они не смогут пользоваться своим телефоном за рубежом.

Правда, в некоторых зарубежных странах у некоторых операторов плата немного ниже - к ним относятся Северные страны, страны Балтии и Польша.

Звонки в сети Tele2 в ЕС вместо 0,06 евро/мин будут стоить плюс 0,016 евро/мин к местному тарифу. Стоимость принятого звонка - 0,0125 евро/мин.

В сети Telia вместо 0,06 евро/мин доплата составит 0,02 евро/мин. Стоимость принятого звонка 0,01 евро/мин.

В сети Bitė звонки будут стоить дополнительно не 0,0605, а 0,014 евро/мин. За принятые звонки платить не придется.

Хорошая новость - СМС-сообщения из-за рубежа будут бесплатными.

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Сколько придется доплачивать операторам связи: где дешевле

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