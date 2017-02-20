В английском Питерборо, который величают эмигрантским раем, можно найти и популярные в Литве сырки, и черный хлеб, и салат "Оливье". Продукты, которые могут приобрести эмигрировавшие сюда литовцы, продаются и в нишевых магазинчиках, и в супермаркетах.

Местные шутят, что у них есть даже своя Maxima - в нескольких минутах ходьбы от центра города, рядом с улицей Линкольна, пакистанцы открыли магазин с восточноевропейскими товарами.

Это сравнение появилось из-за схожести названия - Maxum foods. Здесь можно приобрести не только на английские, но и польские, литовские, российские, словацкие, румынские, чешские продукты питания.

Не уступают своих позиций и сами литовцы. Хотя продовольственные магазины только с литовскими товарами в Питерборо небольшие, они не менее популярны.

DELFI решил сравнить, сколько одни и те же продукты стоят в Литве и Англии — что можно купить дешевле, а что будет стоить дороже.

Минимальная почасовая заработная плата - в 3,6 раза больше

© DELFI / Kiril Čachovskij





Тут важно отметить, что минимальная заработная плата в Питерборо составляет 7,20 фунтов (8,45 евро) в час. Столько примерно и получают литовцы, работающие в городе на фабриках или в области сельского хозяйства. Тем временем, в Литве работающие за минимальную заработную плату в час зарабатывают 2,32 евро. Получается, что разница - 3,6 раза.

Кроме того, в Великобритании на основные продукты питания приходится нулевая ставка налога на добавленную стоимость, в то время как в Литве налог НДС составляет 21%.

И хотя литовские эмигранты не избегают покупок в местных магазинах, на этот раз в центре нашего внимания - литовские продукты и цены на них. Информация о ценах в Литве мы брали из электронных магазинов Barbora и Zzz.lt.

Квас в Литве дешевле, орехи дороже

© DELFI / Kiril Čachovskij





Первая остановка в Питерборо - вышеупомянутый супермаркет Maxum foods. Его владелец — пакистанец, но несколько продавцов родом из Литвы.

Здесь 3 литра томатного сока стоят 2,69 фунта (3,16 евро), такое же количество сока марки Big fruit - 3,59 фунтов (4,2 евро).

Пол-литра классического кваса Selita в этом магазине продают по цене 0,49 фунтов стерлингов (0,58 евро), хлеба Gubernijа - 0,79 фунта (0,93 евро, в Литве - 0,79 евро) 1,5-литровый квас Smetoniška gira обойдется несколько дороже - 1,09 фунта (1,27 евро, тогда как в Литве - 1,14 евро).

Литовское пиво Kalnapilio ekstra в банке стоит 1,29 фунта (1,51 евро), бутылка пива Švyturio baltas оценивается в 1,49 фунтов (1,75 евро, в Литве — 1,05 евро).

1,5-литровые бутылки минеральной воды Vytautas и Birutė идут по цене 0,79 фунта (0,93 евро, в Литве - 0,64 евро), бутылка слегка газированной воды Rasa - на десять пенсов дешевле (0,81 евро).

100 г. грецких орехов Alvo в магазине продаются по цене в 2,19 фунтов (2,57 евро), семечки подсолнечника Mogyi - 0,69 фунта (0,81 евро, в Литве - 1,03 или 1,08 евро), 150 г. семян тыквы той же фирмы - 1,19 фунтов (1,40 евро).

Килограмм бананов в магазине стоит 1,29 фунта (1,51 евро, в Литве - 0,99 евро), яблок - 1,99 фунта (2,34 евро, в Литве - от 0,48 до 1,99 евро), апельсинов - 0,39 фунта (0,46 евро, в Литве - 1,39 евро), красного винограда - 3,99 фунта (4,68 евро, в Литве - 3,29 евро).

Литовцы и латыши — за едой, англичане — за алкоголем

Виргиния © DELFI / Kiril Čachovskij





В местном магазине Ulybka продаются в основном литовские товары, которые на полках дополняют латвийские и польские продукты. Его руководитель Виргиния рассказала DELFI, что магазин работает на протяжении 3-х лет. В этом году они планируют изменить его название на литовское.

"После референдума по Brexit цены сильно выросли. То, что раньше стоило 3 фунта, сейчас - 4-5, но мы ничего не можем сделать. Литовских магазинов в Питерборо много, каждый выбирает свой. Наша цель - в небольшой магазин доставить как можно больше товаров, а не загрузить всю полку одной капустой", - о своей бизнес-стратегии рассказала Виргиния.

В Питерборо она уже 8 лет, хотя приехала всего на один год, поняв, что медицинские науки, которые она начала изучать в Литве, не для нее. А в итоге осталась надолго.

"В самом начале было очень трудно, потому что я не знала языка, получила работу на фабрике. Но начала изучать английский язык, сменила работу и устроилась в кафе. Позже мы решили открыть магазин. Человек, с которым я познакомился на фабрике, меня заметил, мы очень хорошо общались, стали друзьями и открыли свой бизнес", - вспоминает женщина.

В этот магазин, рассказала она, часто приходят литовцы и латыши. Англичане, говорит Виргиния, заглядывают в поисках алкогольных напитков, потому что здесь они крепче.

1,5 л минеральной воды Neptūnas в магазине продают по цене 0,89 фунта (1,04 евро, когда в Литве - 0,62 евро), Daridа - 0,99 фунта (1,16 евро, в Литве - 0 65 евро).

Стеклянная бутылка темного пива Švyturio ekstra стоит 1,20 фунта (1,41 евро, в Литве - 0,99 евро). Литр молока 2,5-процентного жирности Mū стоит 1,20 фунта (1,41 евро, в Литве - 1,14 евро), 3,5-процентной жирности - 1,30 фунта (1,5 евро, в Литве - 1,15 евро).