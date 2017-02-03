Скандал вокруг реконструкции Вильнюсского дворца концертов и спорта

Поскольку правоохранительные органы предоставили информацию о возможных проявлениях коррупции на состоявшемся конкурсе подрядчика реконструкции Вильнюсского дворца концертов и спорта, имущественный банк Turto bankas прекратил переговоры с его победителем - консорциумом компании Irdaiva.

Полученные BNS документы свидетельствуют о том, что один член комиссии конкурса одновременно работал и в Turto bankas, и в этой компании, а это могло повлиять на результаты конкурса.

Сомнения в конкурсе не раз высказывала и Служба публичных закупок (СПЗ). Глава СПЗ Диана Вилите отмечала, что с самого объявления конкурса он казался подозрительным и непрозрачным.

"С одной стороны представители бывшего правительства были заинтересованы в том, чтобы 16 февраля 2018 года дворец был приведен в порядок. Празднование столетия Литвы сводится только к приведению в порядок объектов. (...) Свои подозрения по поводу возможно непрозрачной публичной закупки работ подрядчика СПЗ представила в надежде на оценку закупки, однако, вывод не был учтен. Потребовались выемки и записи Службы расследования финпреступлений (СРФП), чтобы у всех открылись глаза", - сказала она.

Министр финансов Вилюс Шапока обещает и далее внимательно следить за деятельностью Turto bankas. В интервью BNS он сказал, что конкурс на реконструкцию Вильнюсского дворца концертов и спорта должен был быть прекращен.

"Конкурс должны были прекратить, что и было сделано. Turto bankas должен использовать все средства для того, чтобы это не повторилось, и исправить пробелы во внутренней системе контроля", - заявил министр в пятницу BNS.

В пятницу Turto bankas сообщил, что остановил объявленный весной прошлого года конкурс подрядчика реконструкции Вильнюсского дворца концертов и спорта, поскольку СРФП информировала о том, что один член комиссии конкурса одновременно работал и в Turto bankas и в стройкомпании Irdaiva.

Построенный в 1971 году вильнюсский Дворец концертов и спорта в 2006 году был внесен в Регистр культурного наследия как архитектурный объект. Он находится на территории древнего европейского кладбища, которое действовало в центре Вильнюса с XVI века, оно было закрыто в XIX веке.