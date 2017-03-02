Скачок налогов покупатели уже почувствовали на себе

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ELTA
четверг, 2 марта 2017 г. 07:51
Акциз на алкоголь и сигареты повысили с 1 марта 2017 года. В тот же день в некоторых магазинах изменились цены на часть алкогольных напитков, пишет Lietuvos rytas.
© DELFI / Domantas Pipas

К примеру, в столичном магазине Maxima жестяная банка пива Volfas Engelman раньше стоила 0,88, а вчера уже – 1,1 евро.

Maxima подтвердила, что в среду пиво в магазинах их сети подорожало на 20-25%.

"Цены постепенно в разные дни будут повышаться на протяжении всего марта", – сказала глава коммуникации Maxima LT Рената Данте.

Торговцы говорили, что цены на алкоголь быстро поднимутся.

"На сколько точно подорожает алкоголь, еще неясно. Может производители воспользуются случаем и поднимут цены больше", – сказал представитель Norfа Дарюс Рилишкис.

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Предполагают, что часть покупателей заранее закупилась алкоголем.

ВРИО начальника Государственной налоговой инспекции Артурас Клераускас сказал: "С точки зрения количества продаж в январе продали на 16% больше крепких алкогольных напитков, водки, в прошлом году наблюдался последовательный спад.

В результате в течение двух лет мы наблюдаем спад, действительно государственная политика регулирования достаточно действенна".

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