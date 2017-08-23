Сигнал эмигрантам: литовскому бизнесу нужно 20 000-30 000 работников

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ru.DELFI.lt
среда, 23 августа 2017 г. 15:55
"Нам нужно больше прислушиваться к молодежи. Мы часто думаем, что взрослые умнее и опытнее, но мир быстро меняется, и будущее должна создавать сама молодежь", – сказал предприниматель Владас Лашас, отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы эмигранты вернулись, пишет lrt.lt.
© Vida Press

Директор "Инвестируй в Литве" Мантас Катинас сказал, что Литва сейчас очень нуждается в людях, работающих в условиях новой экономики, которые отличаются иным муышлением.

О том, как вернуть эмигрантов речь шла в студии LRT на передаче "В центре внимания".

"Мы должны спрашивать у людей – что для них актуально, что им интересно, и стараться вместе делать интересные вещи.

Надо привлечь тех людей, которые нам особенно интересны, которые могли бы привлечь других вернуться.

Хочется показать, что Литва не ограничена, что у нас есть послы, которые, не возвращаясь, могут помочь в интересных вещах. Есть истории о том, как этот вопрос решала Ирландия, другие страны.

[...] Надо подумать, может мы можем привлечь Tesla, построить Gigafactory или что-то похожее, что заинтересовало бы литовцев вернуться, создавать интересные вещи", - ответил Лашас на вопрос, чем можно привлечь эмигрантов.

"Мы любим все уравнивать и смешивать. Есть известная фраза о картошке и мясе, из которых получаются цеппелины из двух разных городов. Обычно и в стране развиваются некоторые города, к примеру, в Литве – Вильнюс, Каунас, немного Клайпеда. Они привлекают множество молодых людей – как побывавших за границей эмигрантов, так и людей из небольших городов. Небольшие города еще "под водой".

Есть много рассуждений на тему, что самое главное, вне всякого сомнения одно из первых - это экономика. Есть большая разница между те, в чем нуждается Литва и тем, чему люди учатся за границей. Литва нуждается в специалистах в сфере ИТ, финансов, специалистов в сфере новых моделей бизнеса. Сегодня мы можем трудоустроить 20 000–30 000 человек за полгода – такого количества людей бизнес в Литве не находит.

Их приняли бы, как только они вернулись бы. Когда мы говорим об экономических эмигрантах, у которых нет образования, то да, им в Литве было бы непросто найти работу. Человеку, который создает рабочее место, работая физически, в Лондоне все равно будет зарабатывать в несколько раз больше. Но если образование позволяет делать что-то больше, что связано с высокими технологиями, то он в Литве найдет место с солидной зарплатой.

Этот дисбаланс будет заметен и в будущем, будет ощущаться нехватка в людях, которые могут работать с высокими технологиями. Одна часть этих граждан Литвы работает за границей, а другая по-прежнему не сможет получить хорошую работу из-за недостаточной квалификации", - сказал Катинас.

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