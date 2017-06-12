Шопинг в Вильнюсе, Стокгольме и Риге: на сколько различаются цены

На сколько могут различаться цены на продукты в магазинах Литвы, Латвии и Швеции? DELFI посетил столицы этих трех стран и ответил на этот вопрос.

перед экспериментом был составлен список товаров и продуктов повседневного использования: 500 г макарон, 1 кг сыра, пшеничной муки, молочных сосисок, говяжьего окорока, бананов, картошки, помидоров, хлеба, а также 10 яиц, 1 л молока и 750 г стирального порошка.

В магазине Стокгольма фиксировали цены на самые дешевые товары без акций, а в Риге и Вильнюсе посетили магазин той же сети, в котором сравнивали самые дешевые товары того же бренда без акций, если тех же товаров не было, то сравнивали самые дешевые.

По данным Eurostat, индекс потребительских цен в 2015 г. в Швеции составил 124 - это шестой из самых высоких показателей в ЕС. В Латвии он составлял 89, а в Литве - 78, в обеих странах цены ниже средних по ЕС. Это данные за декабрь 2016 года.

Цены в небольшом магазине Стокгольма у порта не удивляют. Можно предположить, что в этой стране со средней зарплатой 2500 евро продукты будут дороже, чем в Литве. Стоит упомянуть, что минимальная зарплата в Швеции вообще не установлена.

Больше всего в глаза бросается цена на говяжий окорок - 25 евро за кг, это почти в 4 раза дороже, чем в Вильнюсе и Риге. Правда, DELFI уже писал, что цены на говядину в Литве вызывают подозрение, эксперты считают, что они такие низкие потому, что в Литве продают не мясную говядину, а мясо коров.

Вся корзина обошлась в Стокгольме в 70,70 евро: макароны 2,04 евро, картошка 2,24, сыр 13,9, помидоры 3,57, мука 1,73, хлеб 2,65, сосиски 8,89, яйца 3,22, говядина 25,46, молоко 1,14, бананы 2,55, стиральный порошок 3,06 евро.

В Риге отправились в крупный торговый центр. Цены там похожи на литовские, но большая часть товаров дороже. Однако и зарплаты в Латвии несколько выше. Минимальная зарплата такая же, как в Литве – 380 евро, но средняя зарплата на 68 евро выше, чем в Литве и составляет 886 евро, или 648 евро "на руки".

Вся корзина обошлась в Риге в 29,36 евро: макароны 0,47 евро, картошка 0,89, сыр 6,54, помидоры 1,59, мука 0,78, хлеб 0,89, сосиски 4,88, яйца 1,84, говядина 7,89, молоко 0,75, бананы 1,55, стиральный порошок 1,29 евро.

В Вильнюсе корзина была самой дешевой, как и должно быть в соответствии с индексом цен. Правда, и зарплаты в Литве самые низкие - средняя 818 евро "на бумаге", или 635 евро "на руки".

Вся корзина обошлась в Вильнюсе в 26,93 евро: макароны 0,59 евро, картошка 0,85, сыр 6,75, помидоры 1,29, мука 0,86, хлеб 1,16, сосиски 5,08, яйца 1,79, говядина 5,79, молоко 0,69, бананы 0,99, стиральный порошок 1,09 евро.