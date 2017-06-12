Шопинг в Вильнюсе, Стокгольме и Риге: на сколько различаются цены

ru.DELFI.lt
понедельник, 12 июня 2017 г. 17:21
На сколько могут различаться цены на продукты в магазинах Литвы, Латвии и Швеции? DELFI посетил столицы этих трех стран и ответил на этот вопрос.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

перед экспериментом был составлен список товаров и продуктов повседневного использования: 500 г макарон, 1 кг сыра, пшеничной муки, молочных сосисок, говяжьего окорока, бананов, картошки, помидоров, хлеба, а также 10 яиц, 1 л молока и 750 г стирального порошка.

В магазине Стокгольма фиксировали цены на самые дешевые товары без акций, а в Риге и Вильнюсе посетили магазин той же сети, в котором сравнивали самые дешевые товары того же бренда без акций, если тех же товаров не было, то сравнивали самые дешевые.

По данным Eurostat, индекс потребительских цен в 2015 г. в Швеции составил 124 - это шестой из самых высоких показателей в ЕС. В Латвии он составлял 89, а в Литве - 78, в обеих странах цены ниже средних по ЕС. Это данные за декабрь 2016 года.

Цены в небольшом магазине Стокгольма у порта не удивляют. Можно предположить, что в этой стране со средней зарплатой 2500 евро продукты будут дороже, чем в Литве. Стоит упомянуть, что минимальная зарплата в Швеции вообще не установлена.

Больше всего в глаза бросается цена на говяжий окорок - 25 евро за кг, это почти в 4 раза дороже, чем в Вильнюсе и Риге. Правда, DELFI уже писал, что цены на говядину в Литве вызывают подозрение, эксперты считают, что они такие низкие потому, что в Литве продают не мясную говядину, а мясо коров.

Вся корзина обошлась в Стокгольме в 70,70 евро: макароны 2,04 евро, картошка 2,24, сыр 13,9, помидоры 3,57, мука 1,73, хлеб 2,65, сосиски 8,89, яйца 3,22, говядина 25,46, молоко 1,14, бананы 2,55, стиральный порошок 3,06 евро.

В Риге отправились в крупный торговый центр. Цены там похожи на литовские, но большая часть товаров дороже. Однако и зарплаты в Латвии несколько выше. Минимальная зарплата такая же, как в Литве – 380 евро, но средняя зарплата на 68 евро выше, чем в Литве и составляет 886 евро, или 648 евро "на руки".

Вся корзина обошлась в Риге в 29,36 евро: макароны 0,47 евро, картошка 0,89, сыр 6,54, помидоры 1,59, мука 0,78, хлеб 0,89, сосиски 4,88, яйца 1,84, говядина 7,89, молоко 0,75, бананы 1,55, стиральный порошок 1,29 евро.

В Вильнюсе корзина была самой дешевой, как и должно быть в соответствии с индексом цен. Правда, и зарплаты в Литве самые низкие - средняя 818 евро "на бумаге", или 635 евро "на руки".

Вся корзина обошлась в Вильнюсе в 26,93 евро: макароны 0,59 евро, картошка 0,85, сыр 6,75, помидоры 1,29, мука 0,86, хлеб 1,16, сосиски 5,08, яйца 1,79, говядина 5,79, молоко 0,69, бананы 0,99, стиральный порошок 1,09 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Шопинг в Вильнюсе, Стокгольме и Риге: на сколько различаются цены

Шопинг в Вильнюсе, Стокгольме и Риге: на сколько различаются цены
На сколько могут различаться цены на продукты в магазинах Литвы, Латвии и Швеции? DELFI посетил столицы этих трех стран и ответил на этот вопрос.

Половину средств жители Балтии тратят в торговых сетях (3)

Половину средств жители Балтии тратят в торговых сетях
Больше всего средств потребители стран Балтии тратят в торговых сетях - на покупки в этих предприятиях торговли они оставляют более половины своих расходов.

Lidl в Литве и Болгарии: как различаются цены? (25)

Lidl parduotuvė Varnoje
В Литве не утихают дискуссии по поводу цен в магазинах торговой сети Lidl, поэтому DELFI решил поинтересоваться, сколько одни и те же продукты питания стоят в Болгарии.

Бартушка: переговоры с Orlen Lietuva продвигаются вперед

Бартушка: переговоры с Orlen Lietuva продвигаются вперед
Переговоры контролируемой государством литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и находящегося в управлении польского НК Orlen литовского нефтеперерабатывающего комплекса Orlen Lietuva о тарифах на услуги продвигаются вперед, утверждает глава ж/д компании Мартас Бартушка.

Литовские железные дороги планируют реорганизацию (14)

Lietuvos geležinkeliai
Контролируемая государством литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) планирует реорганизацию группы, связанную с отказом от части ненужного имущества. Глава компании Мантас Бартушка не исключает, что в будущем они постараются вывести акции компании на биржу.
Facebook друзья
Rambler's Top100