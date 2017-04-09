Шишкаускене: сердце болит, когда видишь, что Паланга отстает от других курортов

7 апреля в Палангу на мероприятие приехала президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене и опешила, увидев пустой город, пишет Vakarinė Palanga.

В гостинице Palangos vėtra прошла встреча представителей палангских предпринимателей с властями Паланги.

Больше всего внимания уделяли вопросу туризма, решали проблему сезонности. Шишкаускене заметила, что нынешняя ситуация в Паланге очень печальная.

Она отметила, что у Паланги есть большой потенциал для привлечения множества туристов, но для этого необходимо решить вопрос сезонности.

И несмотря на то, что, по статистике, за год число туристов увеличилось на два процента, результаты Бирштонаса и Друскининкай намного лучше.

Она заметила, что после смены руководства Палангская ассоциация гостиниц и ресторанов, которую сейчас возглавляет И.Валайтене, стала более активной, но не все зависит только от ассоциации, нужны и более решительные действия со стороны муниципалитета.

"Я приехала на взморье вечером, и картина меня не порадовала - город пуст. Я сама родом из Клайпеды, поэтому мне обидно, что Палангу опережают другие курорты, несмотря на то, что она находиться на море, а это большое достоинство.

Люди сюда должны просто потоками ехать, - сказала Шишкаускене. – Я согласна с мнением вице-мэра Р.Микалкенаса, что не хватает услуг. Чтобы люди ехали в Палангу или в Ниду, особенно зимой, нужно предложить услуги разных категорий.

Это может быть и реабилитация, и отдых, различные массаж, СПА, солевые комнаты. Быть может надо подумать о разных программах, например, как в Латвии школа похудения и т.д. С сезонностью не сталкиваются ни Друскининкай, ни Бирштонас. Значительно улучшается ситуация в Аникщяй".

Шишкаускене отметила, что палангские предприниматели и власти должны расставить акценты, не забывать о соседях.

"Мы обратили внимание на рынки, которые в этом году доминируют. Больше всего туристов было принято из Германии (174 800, или на 2,8% больше, чем в 2015 г.).

Кроме того - Беларусь, Россия, Украина, Польша и Латвия. Из Латвии мы в прошлом году приняли 134 000, или на 15,3% больше, чем в 2015 г. Что это значит? Паланга должна обратить внимание на латышей.

Наверное, в силу сложившегося геополитического положения люди выбирают для отдыха соседние страны, поскольку это связано с безопасным переездом, отдыхом. Паланге было бы не сложно их привлечь", - сказала Шишкаускене.