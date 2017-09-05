Президент Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас уверен, что ее повышать не надо, она и так одна из самых высоких во всем Европейском Союзе. Если минималку повысить до 500 евро, как предлагают профсоюзы страны, она в Литве будет самой высокой. Правда, экономист объяснил, что считать надо не номинальный размер минимальной зарплаты – т.е., ее выражение в евро (в Литве минималка сейчас составляет 380 евро), а ее соотношение со средней зарплатой.

«Обычно увеличение минимальной зарплаты аргументируется тем, что она в Литве низкая. Но нецелесообразно сравнивать минималку между странами номинально (в евро). Намного важнее ее соотношение со средними доходами людей, т.е., какая минимальная зарплата по сравнению со средней. Это соотношение показывает настоящее бремя рынка труда – чем больше соотношение, тем труднее предприятиям приспособиться.

Чтобы избежать отрицательных последствий для работников и слишком большого бремени для работодателей, соотношение минималки и средней зарплаты не должно превышать 25 – 35%. Если соотношение больше, возникает угроза, что определенные группы потеряют возможности трудоустройства (особенно молодежь). Если минимальную зарплату поднять до 500 евро, то ее соотношение со средней будет 62%», - сказал Шиленас.

Объясняя, почему минимальную зарплату не надо повышать, он аргументировал, что это может увеличить масштаб неучтенной экономики. Иначе говоря, большая часть работодателей будет рассчитываться с работниками деньгами «в конверте». С другой стороны, если повысить минимальную зарплату до 500 евро, снизится конкурентоспособность литовского бизнеса по сравнению с другими странами ЕС.

«Более того, если повысить минималку, молодежи и некоторым другим группам работников будет труднее найти работу. Посмотрите на Испанию, Грецию, там безработица среди молодежи очень большая, так как соотношение минимальной зарплаты со средней зарплатой очень большое», - сказал он.

По его словам, в последнее время во многих странах ускоряется автоматизация труда, все чаще используются роботы. Если в Литве увеличить минимальную зарплату, это мотивирует работодателей еще больше автоматизировать работу, из-за этого снизится число рабочих мест, и работникам будет только хуже.

Во вторник Трехсторонний совет решает, насколько в Литве должна повыситься минимальная зарплата. Профсоюзы требуют, чтобы она повысилась до 500-600 евро, премьер Саулюс Сквернялис говорил об увеличении до 390 евро. Советник президента банка SEB Гитанас Науседа уверен, что минималку надо повысить хотя бы до 430 евро.