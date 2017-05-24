Шефчович: внутри ЕС нельзя запретить импорт электроэнергии с АЭС

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BNS
среда, 24 мая 2017 г. 13:03
Ответственный за энергетику заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что внутри Евросоюза (ЕС) нельзя запретить импорт электроэнергии, производимой на АЭС, а запреты на импорт атомной энергии из третьих страны должны получить оценку с учетом установок Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
© AFP / Scanpix

"Очень трудно контролировать характер импортируемой электроэнергии по техническим причинам. В ЕС нельзя запретить импортировать атомную энергию, поскольку это противоречит принципам внутреннего энергетического рынка. Запрет на импорт электроэнергии с атомных станций из стран, не входящих в ЕС нужно оценить с учетом положений ВТО", - сказал М. Шевчович в интервью Verslo zinios.

По его мнению, не ясно, помогут ли запреты на импорт атомной электроэнергии обеспечить более высокие стандарты безопасности на АЭС за пределами Евросоюза. По его словам, целью ЕК является то, чтобы Белорусская АЭС отвечала высочайшим стандартам безопасности.

В июне прошлого года правительство Литвы одобрило план эмбарго электроэнергии произведенной на БелАЭС и в других третьих странах, по которому ее импорт в Литву и одновременно в другие страны ЕС, будет ограничиваться на торгах в литовской зоне Nord Pool. А в апреле этого года литовский Сейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции и прочих небезопасных АЭС третьих стран. Недавно Польша заявила, что присоединится к этой инициативе Литвы.

BNS
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Шефчович: внутри ЕС нельзя запретить импорт электроэнергии с АЭС
Ответственный за энергетику заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что внутри Евросоюза (ЕС) нельзя запретить импорт электроэнергии, производимой на АЭС, а запреты на импорт атомной энергии из третьих страны должны получить оценку с учетом установок Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

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