Северный поток-2 становится серьезным испытанием для Евросоюза

ЕС придется заплатить за российский газопроводный проект высокую политическую цену независимо от того, будет ли он реализован или заблокирован, утверждает эксперт института SWP.

Берлинский Фонд науки и политики (SWP), консультирующий по внешнеполитическим вопросам как парламент и правительство Германии, так и органы Евросоюза, опубликовал в конце декабря 2016 года исследование "Северный поток-2": попытка политической и экономической оценки". С Кирстен Вестфаль, одним из двух его авторов, DW беседовала о том, стоит ли ЕС давать зеленый свет этому проекту, который активно лоббируют Кремль, "Газпром" и его западноевропейские партнеры.

- Российская сторона и западноевропейские газовые импортеры упирают на то, что "Северный поток-2" - это коммерческий проект. В Восточной Европе и в ЕС многие, наоборот, видят в нем главным образом политику. К какому же выводу пришли вы в своем исследовании?

- Наш вывод: для участвующих в проекте фирм он экономически выгоден. Для европейских компаний он означает расширение сотрудничества с Россией, которая обладает большими запасами газа и может поставлять его по весьма выгодным ценам. А "Газпром" сокращает число транзитных стран и получает современную, эффективную инфраструктуру для прямых поставок газа в Германию, а оттуда - на другие крупнейшие рынки сбыта. При этом коммерческие интересы "Газпрома" совпадают с геополитическими интересами Кремля, а именно: прекратить транзит через Украину. В то же время этот проект таит в себе большие политические риски для Евросоюза, причем независимо от того, будет ли этот газопровод проложен или нет.

- Вы считаете, что он в любом случае породит серьезные политические проблемы: и если ЕС его разрешит, и если заблокирует?

- В том-то и дело! В случае отказа от проекта ЕС придется заплатить высокую политическую цену за дальнейшее ухудшение отношений с Россией. В то же время одобрение проекта Брюсселем чревато масштабным политическим конфликтом с восточноевропейскими странами-членами Евросоюза, которые выступают категорически против "Северного потока-2".

- Чем они объясняют столь решительное неприятие?

- Их главный аргумент: этот проект идет вразрез с планом создания Энергетического союза ЕС, одной из главных целей которого является диверсификация путей и источников энергопоставок и снижение зависимости от России.

- Но что изменится, если газ, идущий сейчас через Украину, впредь пойдет по "Северному потоку-2"? Объемы поставок от этого не возрастут.

- Это не факт. К тому же, задаются вопросом противники проекта, что это за диверсификация путей поставок газа, если будет полностью закрыт действующий транзитный коридор через Украину.

- Что же вы рекомендуете в такой ситуации правительству Германии и Европейской комиссии?

- Мы в своих выводах очень осторожны, мы не даем рекомендаций: строить или не строить. Но мы попытались разобраться, имеет ли Еврокомиссия как регулятор возможность заблокировать прокладку "Северного потока-2". И пришли к выводу, что юридических оснований запретить трубопровод в ЕС из третьей страны, в общем-то, нет. Если Еврокомиссия все-таки пойдет на расширительное толкование действующих законов, она создаст весьма сомнительный прецедент, который может подорвать ее авторитет, а ведь она призвана быть образцом соблюдения законов Евросоюза.

- Получается, Брюсселю ничего иного не остается, как дать добро на этот проект, тем более, что он выгоден целому ряду крупных стран ЕС.

- Повторяю: мы никаких рекомендаций не даем, мы анализируем плюсы и минусы возможных решений. И указываем, какую именно политическую цену Берлину и Брюсселю придется, скорее всего, платить при том или ином развитии событий. К тому же предлагаем, что сделать, чтобы сократить политические издержки.

- Что конкретно вы предлагаете?

- Германия, к примеру, могла бы расширить энергетическое сотрудничество с Польшей и другими странами, выступающими против "Северного потока-2".

- Каков же ваш прогноз: этот газопровод заработает, как и планируется, к концу 2019 года?

- Мне крайне трудно себе представить, как за остающееся время решить все спорные вопросы, проложить необходимые трубы и по ним реально пустить газ. Я исхожу из того, что процесс затянется. Мы же видим, как противники проекта пускают в ход самые разные рычаги, чтобы его затормозить. Но хочу подчеркнуть: ничего хорошего в такой задержке нет.

- Вы считаете, что в отношении "Северного потока-2" целесообразнее было бы как можно быстрее принять хоть какое-то окончательное решение?

- Этот проект завис над европейским газовым рынком как дамоклов меч. Мы не знаем, состоится ли "Северный поток-2", проложат ли "Турецкий поток" и в каком виде, начнется ли модернизация газотранспортной системы Украины, продолжится ли транзит через эту страну. А пока не будет ясности, куда именно впредь будут поступать основные объемы российского газа, Евросоюз, в свою очередь, не может принимать многие ключевые решения по развитию газовой инфраструктуры внутри ЕС, особенно в Юго-Восточной Европе.