Северный инвестиционный банк профинансирует аэропорты Литвы

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BNS
вторник, 6 июня 2017 г. 10:19
Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставит заем на сумму 29,6 млн. евро контролирующей три международных аэропорта Литвы компании Lietuvos oro uostai - деньги предназначены для реновации Вильнюсского, Каунасского и Палангского аэропортов.
Palangos oro uostas
© VSAT

Банк сообщил, что подписал с Lietuvos oro uostai договор сроком на 15 лет.

"Модернизация аэропортов повысит безопасность на авиатранспорте, будут внедрены дружественные для окружающей среды технологии. Это важное условие открытой экономики, цель которого - привлечь международный финансовый и человеческий капитал, а также остаться конкурентоспособными", - сказал для пресс-релиза президент и исполнительный директор СИБ Хенрик Норманн.

В прошлом году Lietuvos oro uostai обслужила 4,8 млн. пассажиров, из них 3,8 млн. - в Вильнюсе.

BNS
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Северный инвестиционный банк профинансирует аэропорты Литвы (1)

Palangos oro uostas
Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставит заем на сумму 29,6 млн. евро контролирующей три международных аэропорта Литвы компании Lietuvos oro uostai - деньги предназначены для реновации Вильнюсского, Каунасского и Палангского аэропортов.

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