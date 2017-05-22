Семейные отношения в "ЛЖД" поражают своей откровенностью

"Литовская железная дорога" с 2014 по 2016 гг. осуществила шесть государственных закупок на сумму 2,8 млн. евро, в которых безо всякой конкуренции победило бывшее место работы сына теперь уже бывшего главы Стасиса Дайлидки Transmitto.

На прошлой неделе Генпрокуратура Литвы начала расследование в связи с нанесением "ЛЖД" бывшим руководством ущерба на сумму примерно 5 млн. евро.

В прокуратуру в начале мая обратилось новое руководство госкомпании. Глава "ЛЖД" Мантас Бартушка сказал журналистам, что такое решение было принято после проведения аудита за 2014-2016 гг.

"Видно, что нанесен ущерб на сумму больше чем 5 млн. евро в ходе заключения сделок о госзакупкам, помощи, переплачены некоторые суммы, это нанесло компании ущерб", – сказал Бартушка.

Ни "ЛЖД", ни Генпрокуратура не комментируют, фигурируют ли в этом расследовании Transmitto и Витаутас Дайлидка (сын Стасиса Дайлидки).

В свою очередь как глава Transmitto Вигантас Вайшнорас, так и В.Дайлидка сказали DELFI, что родственные связи с С.Дайлидкой не влияли на победы в конкурсах.

По данным сайта Государственных закупок freedata.lt, в 2014–2016 гг. Transmitto победил в 8 открытых конкурсах и в 6 был единственным участником (эти 6 конкурсов принесли компании 2,749 млн. евро). Компания работает с 1992 г., в ней 51 работник. Она специализируется на продажах "ЛЖД" различной техники и услуг.

С 2003 по 2013 гг. Transmitto в общей сложности выиграла 20 конкурсов, объявлявшихся "ЛЖД".

Вайшнорас возглавляет Transmitto уже 25 лет.

Собеседник отрицал, что технические спецификации конкурсов могли быть подготовлены для победы именно Transmitto.

"Никогда в жизни такого не было. Это специализированная техника, надо понимать, что это не было обычные машины", – сказал он о конкурсе на сумму 2,3 млн. евро, связанном с продажей самосвалов.

На вопрос, влиял ли В.Дайлидка на то, что в конкурсах "ЛЖД" побеждала именно Transmitto, Вайшнорас ответил: "Нет, он работал в другой сфере, которая не имела ничего общего, ничего подобного нет".

В.Дайлидка работал в Transmitto с 2008 по 2014 год. Сейчас, по данным LinkedIn, он работает в латвийской компании SIA Transeuro Baltic. Однако сам В.Дайлидка уверяет, что там уже не работает и не помнит, когда оттуда ушел.

Он сказал DELFI, что сейчас работает в компании Pinigų mašina, которая предоставляет услуги рекламы и связей с общественностью.

На вопрос, был ли он секретом побед Transmitto в конкурсах "ЛЖД", В.Дайлидка ответил: "Знаете, можно делать разные выводы, я так не думаю. Я думаю, там многое могло быть или не быть. Я не считаю, что я там за что-то такое отвечал, что кто-то мог победить или не победить".

По данным Главной комиссии по служебной этике, в 2014 году В.Дайлидка получил от отца в подарок дачный дом стоимостью 509 000 литов (148 000 евро) и участок земли стоимостью 131 000 литов (38 000 евро).

Портал 15min писал, что клиенты Pinigų mašinа, которой управляет В.Дайлидка раньше постоянно получали помощь "ЛЖД".