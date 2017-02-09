Сейм готовит намордник для желающих заработать на государстве

 (18)
ru.DELFI.lt
четверг, 9 февраля 2017 г. 09:13
Литовский Сейм готовит намордник для нечестных ведомств и бизнеса, желающих в обход закона воспользоваться государственными средствами. В Сейме подготовлены поправки к Закону о государственных закупках, которые усилят ответственность за нарушения в области общественных закупок.
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

Как порталу DELFI рассказал председатель комитета по вопросам экономики Виргиниюс Синкявичюс, 15 февраля в комитете будут обсуждаться новые поправки.

"Предлагается расширить полномочия Службы государственных закупок, ввести жесткие штрафные санкции", - коротко резюмировал депутат.

По его словам, служба при обнаружении незначительных правонарушений сначала нарушителя предупредит, при злонамеренном повторении нарушений будет назначен штраф в размере 10% от суммы сделки, при повторном нарушении - 20%. Наказываться будет участник закупок, который совершил нарушение.

Другое предложенное новшество — более строгий порядок внутренних договоров.

"Во-первых, служба будет иметь возможность в любое время осуществлять мониторинг внутренних операций, ранее эти процессы она не могла контролировать. Во-вторых, если вы получаете от Службы государственных закупок разрешение осуществлять внутренний договор, то не будет разрешено заключать договор на субподряд", - сказал В. Синкявичюс.

Однако внутренние договора не смогут заключить государсвенные компании, в которых государству принадлежит 50% и больше акций.

Компаниям, которые обжалуют в судах решения о государственные закупки пообещал увеличить регистрационный налог.

"Налог при обращении в суд увеличен до 2% от стоимости закупки. Предлагается определить и потолок - 12 555 евро, а с 2018 года. - 15 000 евро. Здесь мы видим тенденцию, что присутствует рэкет — в конкурсах участвуют компании, у которых даже нет шансов на победу, они не в состоянии реализовать проект, а на победителя подают в суд. Это может вызвать задержку проекта на 3-4 года. В таких случаях компании выбирают «мирный» путь и платят малым компаниям", - сказал собеседник.

Президент Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус поддерживает увеличение налога, однако не согласен, чтобы в отношении него действовал «потолок» в размере 12 555 евро.

«На самом деле, процедура государственных закупок должна быть изменена. Что касается регистрационного налога при обращении в суд, без сомнения, он необходим, потому что теперь в Литве широко распространено злоупотребление правом: система работает очень примитивно и просто - если есть конкурс, то победитель может быть один и одни проигравшие опускают руки, но есть и те, кто подает в суд», - говорит он.

Из-за подающих в суд, по его словам, процесс публичных закупок сильно затягивается.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Сейм готовит намордник для желающих заработать на государстве (18)

Сейм готовит намордник для желающих заработать на государстве
Литовский Сейм готовит намордник для нечестных ведомств и бизнеса, желающих в обход закона воспользоваться государственными средствами. В Сейме подготовлены поправки к Закону о государственных закупках, которые усилят ответственность за нарушения в области общественных закупок.

Кого не хватает в Литве? Правительство одобрило упрощенный порядок трудоустройства иностранцев (43)

Кого не хватает в Литве? Правительство одобрило упрощенный порядок трудоустройства иностранцев
В среду литовское правительство одобрило список профессий для упрощенного порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за границы. Однако некоторые оппозиционные политики предупреждают, что это может открыть путь более дешевой рабочей силе и остановить рост зарплат литовцев.

Концерн Карбаускиса должен государству 1,69 млн. евро (12)

Agrokoncerno būstinė
Концерн лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса Agrokoncernas опаздывает с уплатой налогов государству.

Прославившаяся очередями заправочная станция планирует работать и в Вильнюсе (15)

Прославившаяся очередями заправочная станция планирует работать и в Вильнюсе
Владелец каунасской АЗС Jozita, которая славится низкими ценами, очередями и наличным расчетом, планирует работать и в Вильнюсе.

У Еврокомиссии есть сомнения по поводу развития электространций Lietuvos energija (17)

Lietuvos energija
Еврокомиссия усомнилась в планах литовского энергохолдинга Lietuvos energija построить в Вильнюсе и Каунасе две новых когенерационных электростанции, которые бы работали на сжигании отходов.
Facebook друзья
Rambler's Top100