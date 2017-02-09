Сейм готовит намордник для желающих нажиться на государстве

Как порталу DELFI рассказал председатель комитета по вопросам экономики Виргиниюс Синкявичюс, 15 февраля в комитете будут обсуждаться новые поправки.

"Предлагается расширить полномочия Службы государственных закупок, ввести жесткие штрафные санкции", - коротко резюмировал депутат.

По его словам, служба при обнаружении незначительных правонарушений сначала нарушителя предупредит, при злонамеренном повторении нарушений будет назначен штраф в размере 10% от суммы сделки, при повторном нарушении - 20%. Наказываться будет участник закупок, который совершил нарушение.

Другое предложенное новшество — более строгий порядок внутренних договоров.

"Во-первых, служба будет иметь возможность в любое время осуществлять мониторинг внутренних операций, ранее эти процессы она не могла контролировать. Во-вторых, если вы получаете от Службы государственных закупок разрешение осуществлять внутренний договор, то не будет разрешено заключать договор на субподряд", - сказал В. Синкявичюс.

Однако внутренние договора не смогут заключить государсвенные компании, в которых государству принадлежит 50% и больше акций.

Компаниям, которые обжалуют в судах решения о государственные закупки пообещал увеличить регистрационный налог.

"Налог при обращении в суд увеличен до 2% от стоимости закупки. Предлагается определить и потолок - 12 555 евро, а с 2018 года. - 15 000 евро. Здесь мы видим тенденцию, что присутствует рэкет — в конкурсах участвуют компании, у которых даже нет шансов на победу, они не в состоянии реализовать проект, а на победителя подают в суд. Это может вызвать задержку проекта на 3-4 года. В таких случаях компании выбирают «мирный» путь и платят малым компаниям", - сказал собеседник.

Президент Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус поддерживает увеличение налога, однако не согласен, чтобы в отношении него действовал «потолок» в размере 12 555 евро.

«На самом деле, процедура государственных закупок должна быть изменена. Что касается регистрационного налога при обращении в суд, без сомнения, он необходим, потому что теперь в Литве широко распространено злоупотребление правом: система работает очень примитивно и просто - если есть конкурс, то победитель может быть один и одни проигравшие опускают руки, но есть и те, кто подает в суд», - говорит он.

Из-за подающих в суд, по его словам, процесс публичных закупок сильно затягивается.