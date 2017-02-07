SEB: в Литве меньше верят пенсионной системе

 (3)
BNS
вторник, 7 февраля 2017 г. 19:11
Показатель готовности жителей Литвы к пенсии за последние три года не изменился.
© Shutterstock nuotr.

Хотя за год улучшилось поведение населения в сфере подготовки к старости, все больше людей стали откладывать средства, однако снизились их знания о пенсионной системе, упало и доверие к ней, свидетельствует показатель готовности населения Балтийских стран к пенсии, высчитанный по инициативе банка SEB bankas в третий раз.

В конце осени 2016 года 28% населения Литвы верили в то, что государство обеспечит их пенсией, однако в январе этого года, когда был проведен дополнительный опрос, эта доля сократилась до 18%. Половина опрошенных жителей считают, что они сами в состоянии позаботиться о своих доходах в старости.

По словам гендиректора SEB gyvybes draudimas Сонаты Гутаускене, важнейшая причина такой большой очевидной разницы в в предвыборных обещаниях реформ пенсионной системы.

По ее словам, опрос показал, что двое из десяти опрошенных считают, что знают о пенсионной системе, размерах налогов, но при проверке того, сколько людей действительно осведомлены, выяснилось, что их всего 15%.

За три года доверие к пенсионной системе снизилось. В 2014 году этот показатель составлял 31%, в 2015-ом - 27%, в октябре прошлого года - 29%, а в январе - 26%.

Опрос был проведен по заказу банка в октябре 2016 года, в нем приняли участие 500 респондентов - жителей Литвы в возрасте от 30 до 50 лет.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

У Еврокомиссии есть сомнения по поводу развития электространций Lietuvos energija (1)

Lietuvos energija
Еврокомиссия усомнилась в планах литовского энергохолдинга Lietuvos energija построить в Вильнюсе и Каунасе две новых когенерационных электростанции, которые бы работали на сжигании отходов.

SEB: в Литве меньше верят пенсионной системе (3)

SEB: в Литве меньше верят пенсионной системе
Показатель готовности жителей Литвы к пенсии за последние три года не изменился.

Цена на этикетке: за кого в мире принимают литовцев? (18)

Цена на этикетке: за кого в мире принимают литовцев?
Во многих магазинах в Литве продолжаются маркетинговые акции и распродажи.

Из-за неприятностей в России арестовано имущество владельца компании Arvi (10)

Из-за неприятностей в России арестовано имущество владельца компании Arvi
У владельца крупной литовской компании Arvi Видмантаса Кучинскаса проблемы - из-за невыполнения обязательств перед российским банком было арестовано имущество предпринимателя. Правда, имущества оказалось немного.

Специалисты сообщают о дальнейшем росте рынка недвижимости в Литве (1)

Специалисты сообщают о дальнейшем росте рынка недвижимости в Литве
В январе 2017 г. в Литве было продано на 10,2% больше объектов недвижимости, чем в январе 2016 года.
Facebook друзья
Rambler's Top100