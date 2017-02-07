SEB: в Литве меньше верят пенсионной системе

Хотя за год улучшилось поведение населения в сфере подготовки к старости, все больше людей стали откладывать средства, однако снизились их знания о пенсионной системе, упало и доверие к ней, свидетельствует показатель готовности населения Балтийских стран к пенсии, высчитанный по инициативе банка SEB bankas в третий раз.

В конце осени 2016 года 28% населения Литвы верили в то, что государство обеспечит их пенсией, однако в январе этого года, когда был проведен дополнительный опрос, эта доля сократилась до 18%. Половина опрошенных жителей считают, что они сами в состоянии позаботиться о своих доходах в старости.

По словам гендиректора SEB gyvybes draudimas Сонаты Гутаускене, важнейшая причина такой большой очевидной разницы в в предвыборных обещаниях реформ пенсионной системы.

По ее словам, опрос показал, что двое из десяти опрошенных считают, что знают о пенсионной системе, размерах налогов, но при проверке того, сколько людей действительно осведомлены, выяснилось, что их всего 15%.

За три года доверие к пенсионной системе снизилось. В 2014 году этот показатель составлял 31%, в 2015-ом - 27%, в октябре прошлого года - 29%, а в январе - 26%.

Опрос был проведен по заказу банка в октябре 2016 года, в нем приняли участие 500 респондентов - жителей Литвы в возрасте от 30 до 50 лет.