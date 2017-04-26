Сделан еще один шаг в направлении общего газового рынка Балтийских стран

Согласно подписанным в среду договорам между литовской Amber Grid, латвийская Connexus Baltic Grid и эстонская Elering, компании внедрят модель косвенного распределения мощностей. Это означает, что, если участники рынка хотят заказать краткосрочные мощности для передачи газа, не нужно будет обращаться к операторам всех стран - с первого июля это можно будет делать чрез действующую во всех трех странах биржу GET Baltic.

По словам главы отдела стратегического планирования и коммуникаций компании Amber Grid Данаса Янулёниса, это должно упростить торговлю.

"Здесь два процесса. Один процесс касается того, что с июля биржа учредит отдельные торговые площадки в Латвии, Литве и Эстонии. Можно будет торговать как на отдельных площадках, так и в целом, интегрируя. Второе, что вместе с торговлей на бирже можно будет приобретать и услуги передачи. Если будет много желающих, то может случаться так, что не хватит мощности трубопроводов, поэтому нужно будет ее распределять", - сказал BNS Д. Янулёнис.

По его словам, в связи с новой торговой моделью можно было бы ожидать более активной торговли. В договорах, подписанных тремя компаниями, предусмотрено, что услуги распределения в межгосударственных точках соединения газопроводов начнут предоставлять с 1 июля.