Сделан еще один шаг в направлении общего газового рынка Балтийских стран

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BNS
среда, 26 апреля 2017 г. 17:30
Сделан еще один шаг в создании газового рынка Балтийских стран - операторы передачи газа Латвии, Литвы и Эстонии договорились об упрощении распределения мощностей, чтобы облегчить торговлю между странами.
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

Согласно подписанным в среду договорам между литовской Amber Grid, латвийская Connexus Baltic Grid и эстонская Elering, компании внедрят модель косвенного распределения мощностей. Это означает, что, если участники рынка хотят заказать краткосрочные мощности для передачи газа, не нужно будет обращаться к операторам всех стран - с первого июля это можно будет делать чрез действующую во всех трех странах биржу GET Baltic.

По словам главы отдела стратегического планирования и коммуникаций компании Amber Grid Данаса Янулёниса, это должно упростить торговлю.

"Здесь два процесса. Один процесс касается того, что с июля биржа учредит отдельные торговые площадки в Латвии, Литве и Эстонии. Можно будет торговать как на отдельных площадках, так и в целом, интегрируя. Второе, что вместе с торговлей на бирже можно будет приобретать и услуги передачи. Если будет много желающих, то может случаться так, что не хватит мощности трубопроводов, поэтому нужно будет ее распределять", - сказал BNS Д. Янулёнис.

По его словам, в связи с новой торговой моделью можно было бы ожидать более активной торговли. В договорах, подписанных тремя компаниями, предусмотрено, что услуги распределения в межгосударственных точках соединения газопроводов начнут предоставлять с 1 июля.

BNS
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