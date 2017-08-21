Самые высокие зарплаты: в десятке – неожиданные новички

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ru.DELFI.lt
понедельник, 21 августа 2017 г. 14:18
В июне в Литве была лишь одна компания, средние зарплаты работников которой выражались в пятизначных цифрах, а в июле таких компаний было в три раза больше.
© DELFI / Kiril Čachovskij

По данным "Содры", на первом месте в рейтинге компаний с самыми высокими средними зарплатами ("на бумаге") была компания информационных технологий Oracle East Central Europe, ее работники в среднем получали по 15 700 евро. Месяц назад эта компания занимала второе место.

На втором месте в июле была компания медицинских технологий Meditronic BV. Средняя зарплата ее работников составляла 14 100 евро "на бумаге".

На третьем месте была компания Lisec Tcn (стекло, изделия из стекла). Средняя зарплата ее работников в июле составляла 10 700 евро.

На четвертом месте оказалась Литовская ассоциация банков. В июле зарплаты ее работников в среднем составляли 9700 евро. Вероятно, это результат смены руководства и выплаты выходного пособия многолетнему главе.

Как и прежде, в десятку компаний с самыми высокими зарплатами вошла компания Energogrupė и семейное бюро Нериюса Нумавичюса Talka LT. Средние зарплаты в этих компаниях составляли 7800 и 7500 евро.

Далее в рейтинге следуют компания Layher Baltic, независимый поставщик электроэнергии Inter Rao Lietuva, создатель электронных платежных систем OpenWay Nordics и сельскохозяйственная компания Agrorodeo.

Средние зарплаты их работников составляют соответственно 6400, 6300, 6000 и 5900 евро.

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